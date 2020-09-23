İsrail, Batı Şeria'da yine evleri yıktı

El-Halil’e bağlı Avva beldesi sakinlerinden Şahir Eş-Şeravne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beldeye baskın düzenleyen İsrail askerlerinin, yapım aşamasındaki bir ev ile su deposunu yıktığını, çevredeki bazı elektrik direklerini ise söktüğünü belirtti.

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Şeravne, belde arazilerinin Filistinlilerin özel mülkü olduğunu ancak İsrail makamlarının buraları ele geçirerek üzerine Yahudi yerleşim birimi inşa etmeyi hedeflediğini söyledi.

Öte yandan İsrail güçleri Beytullahim kentine bağlı Bettir beldesinde tarım arazilerindeki istinat duvarlarını, Tulkerim kentine bağlı Cubara beldesinde ise 900 metrekarelik bir düğün salonunu ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı.

Filistinli kaynaklara göre, İsrail makamları sadece geçen yıl işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 500'ü aşkın ev ve iş yerini yıktı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020, 18:40