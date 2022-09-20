İsrail’de aşırı sağın baskısı nedeniyle öğrencilerle Filistinli ve İsrailli ailelerin toplantısı iptal edildi



Toplantı, okulda ‘sabır ve diğerini kabul etme’ kavramları üzerine verilen eğitim çerçevesinde organize edilmişti.



Programa göre lise öğrencileri, Aileler Halkası Forumu olarak da bilinen Uzlaşma ve Barış İçin İsrail Filistinli Yaslı Aileler Forumu’nda (PCFF) faaliyet gösteren ailelerin temsilcileriyle bir araya gelecekti.



Savaş ve saldırılarda aile üyelerini kaybeden İsrailli ve Filistinlilerin içinde bulunduğu PCFF, 1995’te kuruldu ve 600’den fazla aileyi içeriyor.



Savaşta oğlunu kaybeden bir baba olan Yitzhak Frankenthal, 1998’de Gazze’de yakınlarını kaybeden birçok Filistinli aileyle ilk görüşmeyi başlattı.



İkinci intifada olaylarının ardından Gazzeli ailelerle temas kesildi, ancak Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te yakınlarını kaybeden yaslı aileler de foruma katılmaya başladı.



İsrail-Filistin çatışması sonucunda aile üyelerinden birini kaybeden üyelerin yer aldığı forumda ana ilke şu:



“Bireyler ve halklar arasında uzlaşma mümkündür, uzlaşma adil ve kalıcı bir barışın sağlanması için bir ön koşuldur.”



PCFF, bu fikirleri hem Filistin, hem de İsrail toplumlarında desteklemeye çalışıyor. Ancak her iki taraftan da destek olduğu kadar eleştiriler de alıyor.



Beerşeba’da yapılması planlanan toplantı da, toplumda hoşgörü ruhunu yayma amacı taşıyordu.



PCFF kaynaklarına göre, Batı Şeria’dan iki Filistinli ve iki Yahudi olmak üzere dört kadının Beerşeba Yahudi Okulu öğrencileriyle buluşacağını öğrenen öğretmenlerden biri aşırı sağ bir hareket ile temasa geçti.



Söz konusu aşırı sağ hareket, okulun önünde gösteri yapmakla ve toplantıyı zorla engellemekle tehdit etti.



Bu kampanya karşısında okul yönetimi geri çekilip toplantıyı iptal etti.



Bu durum birçok sınıf öğretmeninin öfkesine neden oldu.



İçlerinden biri, “Sınavda başarısız olduk. Amacımız, PCFF üyelerinin temsil ettiği, çocuklarımıza sabır ve hoşgörüyü teşvik ederek, intikam almaktan başka yolların da olduğunu göstermekti. Ama radikallere boyun eğdik ve çocuklarımızı uygun eğitim derslerinden mahrum bıraktık” dedi.

Şarku’l Avsat