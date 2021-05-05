İsrail'de hükümet kurma görevi Netanyahu'nun en büyük rakibine verildi

Reuven Rivlin, Netanyahu'nun tanınan 28 günlük yasal sürede koalisyon hükümetini kuramamasının ardından bu sabahtan itibaren Meclis'te temsil edilen partilerin heyetleriyle görüştü.

Görüşmeleri tamamladıktan sonra yaptığı basın toplantısında Rivlin, koalisyon hükümetini kurma görevini Netanyahu'nun rakibi ve Yesh Atid Lideri Lapid'e vereceğini belirtti.

Rivlin ile parti heyetleri arasında bugün yapılan görüşmelerde, 56 milletvekili Lapid'in liderliğindeki koalisyon hükümetini destekleyeceklerini teyit etti.

Ancak koalisyon hükümetinin kurulabilmesi için Meclis salt çoğunluğu olan 61 milletvekilinin desteği gerekiyor.

Kilit konumdaki Naftali Bennett liderliğindeki aşırı sağcı Yamina Partisi'nin tutumu Lapid liderliğindeki koalisyon hükümetinin kurulup kurulamayacağını belirleyecek.

Lapid, 4 hafta içinde koalisyon hükümetini kuramazsa, Rivlin bu görevi Meclis'e verecek.

Meclis de 21 gün içinde koalisyonu kuracak bir ismi belirleyemezse ülke yeniden erken seçime gitmek zorunda kalacak.

İsrail'de 23 Mart'ta yapılan seçimlerde hiçbir parti, hükümeti kurmak için gerekli Meclis salt çoğunluğu olan 61 milletvekiline ulaşamamıştı.

Netanyahu ve ona destek vereceklerini açıklayan partiler 52, Netanyahu karşıtı blok ise 57 milletvekilinde kalmıştı.

Meclis'te 7 sandalyesi bulunan Bennett'in partisi Yamina ile 4 milletvekiline sahip Ortak Arap Listesi her iki blokun da kesin olarak içinde yer almadı.

Netanyahu, kendisine tanınan 28 günlük yasal sürede koalisyon hükümetini kurmakta başarısız olması üzerine dün gece görevi Cumhurbaşkanı Rivlin'e iade etmişti.