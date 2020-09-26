İsrail’de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka artışı kaydedildi

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün 8 bin 221 kişide Kovid-19 tespit edildiği, bunun şubat ayından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka artışı olduğu vurgulandı.

Toplam vaka sayısının 226 bin 586’ya çıktığı kaydedilen açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği, böylece virüs kaynaklı can kaybının 1417'ye ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, hastalardan 728’inin durumunun ağır olduğu, 157 bin 523 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu İsrail'de, günlük vaka sayılarındaki artış dikkati çekiyor.

İsrail yönetimi, Kovid-19 vakalarındaki sert yükseliş nedeniyle 18 Eylül'den başlayarak 3 haftalığına karantina kararı almıştı.

Kaynak: AA