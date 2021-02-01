İsrail'de şaşkına uğratan görüntüler

Koronavirüs salgını dünyaya diz çöktürmeye devam ederken, İsrail'de on binlerce kişinin hiçbir önlem almadan doldurduğu sokakların görüntüsü, gündem yarattı.

Bir din okulunun başkanı olan Haham Meshulam Dovid Soloveitchik, koronavirüs nedeniyle dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Virüse geçen yıl yakalanan Haham Meshulam Dovid Soloveitchik'in durumu, hafta sonu bir anda kötüye giderek ağırlaşmıştı. "Yeşivaların başlarının büyüğü" olarak bilinen Soloveitchik, İsrail ultra-Ortodoks toplumunda güçlü bir ses olarak tanındı.

99 yaşındaki din adamının yaşamını yitirmesinin ardından dün öğlen saatlerinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye 10 binlerce kişi katılınca, ortaya da bu inanması güç görüntüler çıktı.

SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI

Pandemi sırasında ülkenin büyük halka açık toplantıları yasaklamasına karşı gelen binlerce Ultra Ortodoks İsrailli koronavirüs kısıtlamalarına saygı göstermeyi reddetti.

10'dan fazla kişinin açık hava toplantılarında bir araya gelmesine getirilen kısıtlamaları kamuoyu önünde reddeden kalabalıklar, hahamın evinin dışında toplandı.

Cenaze alayı, Sanhedria mahallesindeki yeşivasının karşısındaki evinden saat 11'de ayrıldı. Har Hamenuhot mezarlığına gömülecek olan din adamının cenazesi için binlerce kişi toplandı.

Ynet haber sitesinin bildirdiğine göre, polis halkı geçit törenine veya cenazeye katılmamaya çağırdı ve cenazeyle bağlantılı kitlesel toplantıları önlemek için toplum liderleriyle "görüşmelerde" olduklarını söyledi.

Ancak Harediler olarak da bilinen Ultra-Ortodoks Yahudiler, İsrail polisinin tüm çağrılarına rağmen, Kudüs'teki dini faaliyetlerin önde gelen isimlerinden Haham Soloveithick'in Sanhedria mahallesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

POLİS CENAZE ALANINDA ÇEKİLDİ

The Times of İsreal ve Jaruselam Post başta olmak üzere, İsrail medyasında yer alan haberlere göre, önlem almakta başarısız olan polis, cenaze töreni alanından çekildi.

Binlerce siyah giysili ultra-Ortodoks İsrailli, Soloveitchik'in gömüleceği mezarlığa doğru ilerlerken, uçsuz bucaksız, siyah bir deniz gibi görünüyordu.

ÇOĞUNLUK MASKE TAKMADI

Ultra Ortodoks Yahudilerin büyük çoğunluğu yüz maskesi takmıyordu. Takanlar da maskelerini boyunlarına ya da burunlarının altına indirmişti.

Hayrete düşüren görüntüler, ülkenin şiddetli salgını kontrol altına almaya yönelik aşılama kampanyasını baltaladı ve Mart seçimlerinde Başbakan Netanyahu'ya zarar verebilir.

Cenazede, 98 yaşındaki Haham Yitzhok Scheiner'in de tedavi gördüğü Hadassah Ein Kerem hastanesinde hayatını kaybettiği açıklandı.

İsrail, virüsle mücadele için uygulanan üçüncü karantinanın son haftasında olmasına rağmen enfeksiyon oranları yüksek seyrediyor ve her gün binlerce yeni vaka teşhis ediliyor.

İsrail Sağlık Bakanlığı, pandeminin başlamasından bu yana 640 binden fazla koronavirüs vakası olduğunu açıklamıştı. Ayrıca ülkede en az 4 bin 745 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kaynak: Milliyet

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021, 08:51