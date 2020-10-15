İsrail’deki Azerbaycanlı Yahudiler Ermenistan’ın saldırılarını protesto etti

Petah Tikva kent merkezinde toplanan çok sayıda Azerbaycanlı Yahudi'nin katıldığı gösteri, Ermenistan saldırılarında hayatını kaybeden Azerbaycanlı asker ve siviller için saygı duruşuyla başladı.

Azerbaycan, Türk ve İsrail bayrakları taşıyan göstericiler, “Karabağ bizimdir, bizim kalacak”, “Şehitler ölmez vatan bölünmez”, “Azerbaycan bir olsun, istemeyen kör olsun” şeklinde sloganlar attı.

Göstericiler, “Azerbaycan bayrağını Karabağ’a asacağız”, “Karabağ Azerbaycan’ındır”, “Ermenistan saldırılarını durdurun” yazılı pankartlar taşıdı.

İsrail’de yaşayan Azerbaycanlı Müslümanların da destek verdiği gösteride, Ermenistan’ın Azerbaycan kentlerindeki sivil hedeflere düzenlediği saldırılara ait fotoğraflar yer aldı.

"İşgal edilmiş topraklarımızı geri istiyoruz"

Gösteriye katılan İsrail vatandaşı Vefa Hamzayev, Karabağ’ın Azerbaycan’a ait olduğunu ve hep öyle kalacağını söyledi.

Ermenistan saldırılarına karşı Azerbaycan’a destek vermek için bu gösteriye katıldığını dile getiren Hamzayev, “Biz Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını geri istiyoruz. Ermenistan’ın topraklarına girmedik. Biz kendi topraklarımızı istiyoruz. Ermenistan işgali altındaki topraklarımızda 30 yıldır çatışmalar devam ediyor. İşgal edilmiş topraklarımızı geri istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Azerbaycan çağırırsa koşarak gideriz”

Gösteriyi organize eden Vasıf Musayev (Yossi Moshe) ise Ermenistan’a karşı mücadele eden Azerbaycan halkına destek olmak amacıyla bu protestoyu düzenlediklerini belirtti.

Musayev, şunları kaydetti:

“Biz orada (Azerbaycan) olmasak da burada toplanarak ruhumuzun onlarla olduğunu göstermek istedik. Buradan Cumhurbaşkanımız Haydar Alivey’e de desteğimizi sunmak istedik. Dünyanın neresinde olursak olalım, ayağımızda ayakkabımız olmasa bile (Azerbaycan yardıma) çağırırsa koşarak gideriz. Biz Türk milletiyiz ve korkmayız. Yiğit bir milletiz ve bizi kimse korkutamaz. Biz ayağa kaldırırlarsa kimse tekrar geri oturtamaz.”

Türkiye ile Azerbaycan’ın "iki devlet bir millet" olduğuna vurgu yapan Musayev, “Yardımlarından dolayı Türkiye’ye ve Türk kardeşlerimize minnettarız. Çok sağolsunlar. Bu durum bizim birliğimizi ve gücümüzü tüm dünyaya gösteriyor. Tüm dünya bu güçten korkmaya başladı. Varsın bizden korksunlar. Büyük Türk ve Azerbaycan olacağız, bunu bilsinler.” ifadelerini kullandı.

Göstericiler daha sonra Azerbaycan, Türk ve İsrail bayraklarıyla araçlarına binerek Petah Tikva kent merkezinde konvoy düzenledi.

İsrail’de 100 bine yakın Azerbaycanlı Yahudi yaşıyor

İsrail’in birçok kentinde 100 bine yakın Azerbaycan asıllı Yahudi'nin yaşadığı belirtiliyor.

Bu Yahudilerin çoğunun Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından yaşanan süreçte İsrail’e göç ettiği ifade ediliyor.

Azerbaycan’da yaşayan Yahudi nüfusunun ise 10 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA