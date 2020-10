İsrail’deki elektrik kesintisinde siber saldırı şüphesi

Tel Aviv'in banliyölerinden İsrail'in nüfusun yaklaşık üçte birinin yaşadığı güney şehirlerine kadar uzanan bölgelerde elektrik, gece yarısından sonra 40 dakika süreyle kesildi. Kudüs, Aşdod, Ramat Gan, Rishon Tsion, Herzliya, Hod Hasharon, Kfar Saba, Or Yehuda ve Tel Aviv'in bazı bölgelerine de diğer büyük şehirler gibi karanlığa büründü. Elektrik şirketi vatandaşlara “şebekenin tamir edileceğini ve arızanın on beş dakika içinde giderileceğini” bildirse de vatandaşlar kesintinin bir saat boyunca sürdüğünü aktardı. Elektrik şirketinin internet sayfası çalışmazken telefon hatları çöktü. İsrail'in merkezi ile diğer bölgelerdeki trafik ışıkları çalışmaz hale geldi.



Elektrik şirketi, teknik bir arızanın Be'er Tofia'daki özel elektrik santralinin felç olmasının nedeni olarak Dalia ve Ghizer elektrik santralleri nin arızalandığı konusunda ısrar etti. Ancak güvenlik kaynakları, Yediot Aharonot gazetesinin internet sitesi ve Kanal 12 kanalına siber saldırı ile ilgili şüpheleri bulunduğunu bildirdiler. Güvenlik kaynakları, gece yarısı elektrik kullanımı konusunda bir yoğunluk olmadığı halde üç santralin çöktüğünü ve ülkenin üçte birinin elektriksiz kaldığını aktardılar.



İsrail güvenlik raporları geçtiğimiz ay İsrail ile İran arasında karşılıklı siber saldırılar yaşandığını açıklamıştı. İran geçtiğimiz aylarda İsrail’in su şebekelerini hedef almış, İsrail de İran'ın Bender Abbas Limanı’na siber saldırı düzenleyerek çalışmaları aksatmıştı.



Geçen hafta gerçekleşen ve perşembe günü, yani elektrik kesintisinden 8 saat önce saat 17.00'de sona eren askeri tatbikatlarda siber savaşa odaklanıldı. İsrail'deki birçok hayati tesisin siber saldırılarla vurulması halinde bu durumun üstesinden nasıl gelineceğine yönelik eğitim verildi.

Kaynak: TURKISH.AAWSAT.COM

Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2020, 21:55