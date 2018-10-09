İsrail’den sorumsuz girişim

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı UNRWA Sözcüsü Christopher Gunness, Ürdün resmi ajansı Petra'ya yaptığı açıklamada, İsrailli yetkililerin Doğu Kudüs'teki UNRWA ofislerinin kapatılabileceğine yönelik açıklamalarını "tehlikeli ve sorumsuz" olarak nitelendirdi.

Gunness, "UNRWA; Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmesi, halen yürürlükte olan ikili ve çok taraflı anlaşmalar ile BM Genel Kurulu kararları çerçevesinde faaliyet gösteriyor." ifadelerini kullandı.

UNRWA'nın Doğu Kudüs dahil işgal altındaki topraklarda bulunan Filistinli mültecilere himaye ve yardım sağlamak için BM Genel Kurulu tarafından özel olarak görevlendirildiğini belirten Gunness, "Ajans, 1967'den bu yana İsrail'in talebi ve işbirliğiyle Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyetlerini sürdürüyor." dedi.

Kudüs’ün İsrail tarafındaki Belediye Başkanı Nir Barkat, geçen ay yaptığı açıklamada, UNRWA'yı Kudüs'ten çıkarmayı planladıklarını belirterek, "UNRWA, yabancı bir kuruluş, gereksiz ve çok başarısız. Onları Kudüs'ten çıkarmak niyetindeyim." sözlerini kullanmıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

