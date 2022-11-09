İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, Amerika'nın kalıcı büyükelçilik inşaatı planlarını yayınladı

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2017'deki Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının ardından geçici yerleşkede hizmet veren ABD Büyükelçiliğinin kalıcı alanına ilişkin inşaat planlarını yayınladı.

"Times of Israel" gazetesinin haberine göre, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi Planlama ve İnşaat Komitesi, Batı Kudüs'teki Talpiot Mahallesi yakınlarında inşa edilecek diplomatik kompleksin detaylarını paylaştı.

ABD Büyükelçiliğinin, Kudüs'te Osmanlı döneminde yapılan ve 1990'lara kadar İsrail ordusu tarafından kullanıldıktan sonra terk edilen Allenby Askeri Üssü'nde inşa edileceği belirtildi

Alanda elçilik binası, lojmanlar, otopark ve güvenlik güçlerine ait binaların yer alacağı aktarılırken, inşaatın bitmesinin planlandığı tarihe ilişkin ise detay verilmedi.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi Başkan Yardımcısı Flor Hassan Nahum da yaptığı yazılı açıklamada, planın ABD'li yetkililerle "dört yıldır süren yoğun çalışmanın" ardından hazırlandığını belirtti.

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına işaretle Nahum, "diğer ülkelerin de ABD gibi büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımasını umduğunu" ifade etti.

"Jerusalem Post" gazetesi ise planların 60 gün süreyle itiraza açık olduğunu ve bu sürenin sonunda inşaata başlanacağını kaydetti.

İsrail'deki Arap Azınlıkların Hakları Hukuk Merkezi (ADALAH), temmuz ayında ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ve Filistin'i ziyaret ettiği dönemde, büyükelçiliğin inşa edilmesi planlanan alanın Filistinlilere ait özel mülk olduğunu belirtmişti.

Açıklamada, Doğu Kudüs'ün Filistinli sakinleri ve aralarında ABD vatandaşlarının da yer aldığı ilk toprak sahiplerinin mirasçılarının, söz konusu planın acilen iptal edilmesini istediği aktarılmıştı.

Açıklamada ayrıca ADALAH tarafından yapılan arşiv kayıtlarındaki incelemelere göre, söz konusu bölgenin asıl sahiplerinin Filistinliler olduğunun ortaya çıktığı, İsrail'in 1950 tarihli "Sahipsiz Mülkler Yasası"nı kullanarak Filistinli mültecilerin topraklarına yasa dışı bir şekilde el koyduğu bilgisi verilmişti.

ABD Büyükelçiliği ise ADALAH'ın açıklamasına bugüne kadar bir yanıt vermedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımıştı.

Washington yönetimi, 2018'de Tel Aviv'deki büyükelçiliğini geçici olarak Batı Kudüs'teki başkonsolosluğa ait binalara taşımıştı.