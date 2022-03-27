İsrail'in İran Devrim Muhafızları endişesi

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD'nin terör örgütleri listesinden çıkarılması niyetinden endişe duyduklarını söyledi.

Bennett, İsrail'in ev sahipliğinde 27-28 Mart'ta düzenlenen "Necef Zirvesi" kapsamında Kudüs'e gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'le görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İsrail Başbakanı, burada yaptığı konuşmada, "Bugün tarihi bir gün. İsrail ve ABD ile birlikte Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas ve Bahreyn dışişleri bakanlarının bu önemli vesileyle İsrail'in güneyindeki Sde Boker'de bir araya geleceği Negev Zirvesi'ne burada, İsrail'de ev sahipliği yapıyoruz." dedi.

Bazı Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşme anlaşmalarına varmalarından övgüyle söz eden Bennett, "Orta Doğu değişiyor ve iyiye doğru değişiyor. Eski bağları geliştiriyor ve yeni köprüler inşa ediyoruz. Eski barışı canlandırıyoruz ve Abraham Anlaşmalarının getirdiği enerjiyle değiştiriyoruz. Karanlığın eski güçlerinin üstesinden gelmek ve daha iyi, daha parlak yeni bir gelecek inşa etmek için birlikte çalışıyoruz." diye konuştu.

İsrail Başbakanı, Viyana'da İran ile devam eden nükleer müzakerelere de değinerek, Blinken'a hitaben şunları kaydetti:

"Az önce sizinle toplantıda paylaştığım gibi Devrim Muhafızları Ordusu'nun terör örgütleri listesinden çıkarılması niyetinden endişe duyuyoruz. Vekilleri Husiler, daha bu hafta sonu Suudi Arabistan'a korkunç bir saldırı düzenledi. Umarım ABD, bölgenin, İsrail'in ve başka tarafların bu çok önemli konudaki endişe içeren seslerini duyar."

Blinken'dan "iki devletli çözüm" vurgusu

Blinken da "İsrailliler ve Filistinlilerin eşit özgürlük, güvenlik, fırsat ve onura sahip olmayı hak ettiğine" işaret ederek, bu nedenle İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümü desteklediklerini vurguladı.

ABD yönetiminin Filistin yönetimi ve Filistin halkı ile "ilişkisini yeniden inşa ettiğini" belirten Blinken, bugün temasları kapsamında Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de bir araya geleceğini kaydetti.