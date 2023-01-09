İsrailli bakan Ben-Gvir'den bayrak provokasyonu

İsrail'de yeni hükümetten gerginliği artıracak bir adım daha geldi.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, kamuda Filistin bayrağı asılmasını yasakladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuya dair polise talimat verdiğini duyuran Ben-Gvir, "Tüm gücümüzle terör ve terör teşvikiyle mücadele edeceğiz" açıklaması yaptı.

İsrailli Bakan, İsrail Meclisindeki Arap milletvekillerinin Filistinli tutukluları ziyaretini de kısıtlıyor.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre kararı, Meclis Başkanı Amir Ohana'ya iletti.

Gerekçe olarak, "meclis üyelerinin mahkumlarla görüşmelerinin terör propagandasının kışkırtılmasına ve desteklenmesine yol açabileceğini" gösterdi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, geçen hafta da provokasyona imza atarak Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemiş, bölgede gerilim had safhaya çıkmıştı.