İsrailli Bakandan emlak şirketini boykot çağrısı

İnternet üzerinden rezervasyon ve konaklama hizmeti sağlayan Airbnb, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail yerleşim birimlerine ait tüm evleri listelerinden çıkararak, internet sitesinde yer vermeyeceğini duyurmuştu.

İsrail Stratejik İşler Bakanı Gilad Erdan, Kudüs Post gazetesinin ev sahipliğinde düzenlenen bir diplomatik konferansta, "Bugün İsrail'i destekleyen ve ayrımcı boykotlara karşı çıkan herkese çağrıda bulunuyorum: Airbnb'yi kullanmayı bırakmalı ve diğer hizmetlere yönelmeliler" dedi.

Reuters haber ajansına açıklama yapan Airbnb Sözcüsü Chris Lehane, İsrailli Bakanın ayrımcılık iddialarını reddetti. Lehane, "İsrail özel bir yer ve 22 binden fazla ev sahibimiz, yüz binlerce misafirini İsrail'de karşılayan özel insanlar. Bunun zor ve karmaşık bir konu olduğunu biliyoruz ve herkesin bakış açısını takdir ediyoruz" diye konuştu.

Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Üst Düzey Yetkilisi Wasel Ebu Yusuf, Reuters'e verdiği demeçte, "Airbnb, uluslararası yasalara uygun bir biçimde, İsrail yerleşimleriyle olan ilişkileri durdurma noktasında doğru yönde bir karar aldı. Erdan'ın kışkırtması, uluslararası kararlara uyan şirketleri ve bireyleri sindirmeye yönelik bir girişim" ifadelerini kullandı.

ABD merkezli dünyanın en büyük konaklama paylaşım platformlarından Airbnb'den yapılan açıklamada, Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinin "İsrailliler ile Filistinliler arasındaki anlaşmazlığın merkezinde olduğu'' gerekçesiyle listelerden çıkarılacağı belirtilmişti.

İsrail'e ait yerleşim birimlerindeki 200'e yakın ilanın Airbnb'nin web sitesinden kaldırılacağı aktarılan açıklamada, "Küresel şirketlerin birçoğu, insanların yerlerinden edildiği topraklarda iş yapıp kar edilmemesi gerektiğini söylüyor ve biz de İsrailliler ile Filistinliler arasındaki anlaşmazlığın merkezinde yer alan işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail yerleşim birimlerine ait ilanları internet sitemizden kaldırma kararı aldık" denilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM), Batı Şeria'daki İsrail yerleşim birimlerini uluslararası hukukun ihlali olarak tanımlıyor.

Kaynak: Reuters

Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2018, 11:07