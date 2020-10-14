İsrailli parlamenterden BAE normalleşmesine ret

Sami Ebu Şehadeh, The Guardian'daki yazısında İsrail parlamentosunda yarın yapılacak oylamada BAE ile yapılan normalleşme anlaşmasına ret oyu vereceğini açıkladı.

İsrailli parlamenter, "Bu bir barış anlaşması değil bir iş anlaşmasıdır. Filistinlilerin evi yasadışı şekilde yıkılmaya devam ettiği için ben red oyu vereceğim'' dedi. Sami Ebu Şehadeh yazısında "Bu anlaşma, ABD başkanlık kampanyası bağlamından ve Başkan Trump’ın birçok başarısızlıktan sonra bir başarı öyküsüne olan ihtiyacından çıkarılamaz. Yasadışı yerleşimlerin İsrail'in bir parçası olarak tanınması uluslararası hukuku değiştirmeyecektir. Benzer şekilde, Filistin hastanelerine yapılan yardımların kesilmesi Filistinlileri İsrail hakimiyetini kabul etmeye zorlamayacaktır" ifadelerine de yer verdi.

Yazının tamamına https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/oct/14/israel-pact-with-the-uae-peace-palestinian-settlements adresinden ulaşabilirisniz.

Kaynak: THE GUARDIAN

Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2020, 21:17