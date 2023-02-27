İsrailli yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere karşı toplu saldırılara girişti

Nablus'a bağlı Huvara beldesinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 Yahudi yerleşimcinin öldürülmesinin ardından bölgede gerginlik hat safhaya çıktı.

Huvara ve çevresindeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde yaşayan yüzlerce İsrailli yerleşimci sokaklara dökülerek Filistinlilere karşı organize saldırılar başlattı.

Ev ve iş yerleri kundaklandı

Yerleşimciler, bölgede molotofkokteylli saldırılar düzenleyerek Filistinlilere ait çok sayıda ev, iş yeri, mülk ve aracı ateşe verdi.

Bölgedeki çok sayıda noktadan alev ve duman yükseldi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, biri gerçek mermiyle, diğer ikisi bıçaklı ve sopalı saldırıya uğrayan 3 Filistinli yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Onlarca Filistinli dumandan, bazıları da biber gazlı saldırılardan etkilendi.

Bölgede görev yapan ambulans ve itfaiye araçlarına taşlı saldırılar düzenlendi ve araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Ayrıca, İsrail ordusu, Filistin Kızılayına ait ambulansların Huvara'ya girişine izin vermedi.

Nablus'ta gerginlik tırmanıyor

İşgal altındaki Batı Şeria’'nın kuzeyindeki Nablus kenti, son günlerde İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimlerin yoğun şiddetine sahne oldu.

İsrail güçlerinin, 22 Şubat'ta Nablus kentine düzenlediği baskında, 11 Filistinliyi öldürmüş, 6'sı ağır 100'den fazla Filistinliyi de yaralamıştı.

Yahudi yerleşimciler dün de Nablus'a bağlı Burin köyünde Filistinlilerin evlerine saldırmış ve 2 otomobili ateşe vermişti.

Selfit'in batısındaki Er-Ras bölgesinde tarlasında çalışan bir Filistinli çiftçi de ailesiyle silahlı Yahudi yerleşimci bir grubun saldırısına uğramıştı.

Huvara beldesinde bugün bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 Yahudi yerleşimci öldürülmüştü.

İşgal altındaki Batı Şeria’da özellikle Nablus ve Nablus'a bağlı Huvara ve Burin gibi bölgelerdeki Filistinliler, çevredeki yasa dışı yerleşim birimlerinde yaşayan fanatik Yahudi yerleşimcilerin sık sık hedefi haline geliyor.

Çoğu ağır silahlı şekilde gezen Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere karşı taşlı, sopalı ve biber gazlı saldırılar, ev ve araç kundaklama, zeytinlik ve tarlalara zarar verme ve yağmalama gibi şiddet eylemlerinde bulunuyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Yahudi yerleşimciler 2022'de Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine yönelik 849 saldırı gerçekleştirdi, bunlardan 228'inde yaralanmalar yaşanırken, 621'inde Filistinlilerin mülklerinde maddi hasar meydana geldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs çevresinde yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.