İsrailliler ayağa kalktı: Netanyahu istifa etsin

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı ve İsrail Direnç Partisi lideri Benny Gantz, Başsavcısı Avichai Mendelblit'in, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında "yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla dava açabileceğini açıklaması üzerine Netanyahu'yu istifaya davet etti.

Gantz, Başsavcı Mendelblit'in, Başbakan hakkındaki 3 soruşturma dosyasına ilişkin kesin olmayan kararını açıklamasının ardından düzenlediği basın toplantısında Netanyahu'yu hedef aldı.

Ülkede 9 Nisan'da yapılacak erken seçimde Netanyahu'nun en yakın rakibi olarak gösterilen Gantz, Netanyahu'nun hakkındaki soruşturmaya ilişkin hukuk kurumlarını hedef almasını eleştirdi.

Hakkındaki iddialar nedeniyle yargılanma riskiyle karşı karşıya olan Netanyahu'nun istifasını isteyen Gantz, "Binyamin Netanyahu ile aynı hükümette yer almayacağım. (Netanyahu) Sana çağrım, milli sorumluluğunu göster ve görevinden istifa et. Masum olduğunu kanıtlarsan o zaman kamu hizmetine başı dik dönebilirsin." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, başbakanlığı boyunca gerçekleştirdiği siyasi, askeri, diplomatik ve ekonomik başarıları hatırlatarak, bu başarılarının İsrail solunun seçimlerde kendisine galip gelmesine izin vermeyeceğini söyledi.

Solun medya desteği alarak sağ hükümeti düşürmeye çalıştığını iddia eden Netanyahu, "Onun için ülkedeki sol kanat, Başsavcı'ya medya ve yargı yetkililerinin aracılığıyla baskı yaparak bana karşı bir iddianame hazırlanması kararı aldırdı. Böylece sağ hükümeti düşürerek yerine Gantz liderliğinde bir sol hükümet kurmak istiyorlar." dedi.

Netanyahu, bu çabaların kendisine karşı bir iddianame hazırlanması konusunda başarılı olduğuna işaret ederek, "İsrail tarihinde, seçimlerden önce bir adayın suçlanması çok tehlikeli ve benzeri görülmemiş bir durumdur." ifadelerini kullandı.

Rakiplerini kendisine karşı kamuoyunu kışkırtmakla suçlayan Netanyahu, şahsına yöneltilen suçlamaların asılsız iftiralar olduğunu ve tüm bu iftiraların üstesinden gelebileceğini söyledi.

Başsavcı Mendelblit, bu akşam Başbakan Netanyahu hakkındaki 3 ayrı soruşturma dosyasına ilişkin kesin olmayan kararını açıklamıştı.

İsrail basınına göre 57 sayfalık bir iddianame hazırlayan Mendelblit açıklamasında, 4000 numaralı dosyada "rüşvet aldığı ve görevi kötüye kullandığı", 1000 ve 2000 numaralı dosyalarda ise "yolsuzluk ve görevi kötüye kullandığı" suçlamalarıyla İsrail Başbakanı'nın hakim karşısına çıkabileceğini ifade etmişti. Mendelblit'in Netanyahu'yu 9 Nisan'da yapılacak erken seçimin ardından dinlemesi bekleniyor.

İsrail Başsavcısı Avichai Mendelblit, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında "yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla iddianame hazırlanmasına karar verdi.

Başsavcı Mendelblit, Başbakan Netanyahu hakkındaki 3 ayrı soruşturma dosyasına ilişkin kesin olmayan kararını açıkladı.

İsrail basınına göre 57 sayfalık bir iddianame hazırlayan Mendelblit açıklamasında, 4000 numaralı dosyada "rüşvet aldığı ve görevi kötüye kullandığı", 1000 ve 2000 numaralı dosyalarda ise "yolsuzluk ve görevi kötüye kullandığı" suçlamalarıyla İsrail Başbakanı'nın hakim karşısına çıkabileceğini ifade etti.

Başsavcı, 3 ayrı dosyaya ilişkin kesin kararını vermeden önce Başbakanı dinleyecek. Mendelblit'in Netanyahu'yu 9 Nisan'da yapılacak erken seçimin ardından dinlemesi bekleniyor.

Netanyahu'nun partisi Likud'dan ise Başsavcı Mendelblit'in açıklamalarına tepki gösterilerek, kararın "siyasal zulüm" olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Likud Partisi, bugün Yüksek Mahkemeye başvurarak Mendelblet'in kararının erken seçimden sonra açıklanmasını talep etmiş, ancak bu başvuru mahkeme tarafından reddedilmişti.

Netanyahu'nun bu akşam yerel saatle 8'de Başsavcı'nın kararına ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Netanyahu'nun avukatları geçen ocak ayında Başsavcı ile görüşerek soruşturmaya ilişkin kararını seçimden sonra vermesi önerisinde bulunmuş, ancak Mendelblit kararını seçimden önce açıklamasının önünde herhangi bir yasal engel olmadığını dile getirerek bu öneriyi reddetmişti.

Hem İsrail kamuoyu hem de muhalefet partileri, Mendelblit'in Netanyahu hakkındaki 3 ayrı soruşturmaya ilişkin kararını uzun zamandır bekliyordu.

Uzmanlar, Mendelblet'in Netanyahu hakkındaki dosyalara ilişkin kesin olmayan kararını açıklamasına dair yaptıkları yorumda Başsavcı'nın kesin olmayan kararını açıklayarak üzerindeki kamuoyu baskısını azaltmayı, kararının kesin olmaması sebebiyle de seçimlere müdahale ediyor imajını ortadan kaldırmayı amaçladığını dile getiriyor.

Kaynak: Yeni Şafak