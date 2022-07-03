İsrailliler hayat pahalılığını protesto etti

Göstericiler, özellikle artan enerji ve konut fiyatlarıyla ilgili şikayetlerini pankartlar eşliğinde dile getirdi.

Covid-19 salgını ve Ukrayna savaşı, dünyanın hayat pahalılığı en yüksek olan ülkeleri arasında gösterilen İsrail'de fiyatların daha da artmasına neden oldu.

Ülkede yaşamanın "imkansız" hale geldiğini vurgulayan dar gelirli bir gösterici, "Buradayız çünkü İsrail'de her şeyin fiyatı artıyor. Bu akşam elde edemediklerimizi haykırmak için toplandık; evlerimizin kirasını ödeyemiyor, süpermarketten temel ürünleri bile alamıyoruz. Ev sahibi olmak uzak bir hayal ve bunu düşünmeyi bile saflık ya da aptallık olarak görüyoruz" dedi.

Ülkenin aynı zamanda finans merkezi olan Tel Aviv'in ileri teknoloji alanındaki yüksek ücretli iş olanakları ülkenin dört bir yanından göç almasına neden oluyor ve bu da gıda ve kira fiyatlarını daha da artırarak ülkenin en pahalı şehri olmasına yol açıyor.

Tel Aviv'de yaşayan diğer bir gösterici de şehirdeki insanların kazancının yarısından fazlasını barınmaya vermek zorunda kaldığını belirterek "Kiradan sonra yaşamak için elinizde ne kadar para kalıyor? Dışarı çıkmak isteyen insanların toplu taşıma araçları yok. Bu yüzden araba sahibi olmak pahalı ve bütün gün trafik var. Ev fiyatları da zaten yüksek" diyor.

2021'de The Economist dergisinin Intelligence birimi tarafından hazırlanan bir listede dünyanın hayat pahalılığı en yüksek kenti Tel Aviv olarak gösterilmişti. Şehir 2020'de yayınlanan listede beşinci sırada bulunuyordu.

Kaynak: Euronews