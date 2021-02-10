İsrail'de vaka sayılarında düşüş var

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 teşhisi konulan 41 hastanın yaşamını yitirdiği, 6 bin 62 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Yapılan 78 binden fazla testten yüzde 7,8'inin pozitif çıktığı ve bunun son 4 hafta içindeki en düşük oran olduğu ifade edildi.

Son verilerle birlikte 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede virüs kaynaklı can kaybının 5 bin 233'e, vaka sayısının da 706 bin 416'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 1020'sinin durumunun ağır olduğu, 630 bin 739 kişinin de iyileştiği aktarıldı.

İkinci doz da yapılıyor

Öte yandan İsrail'de Kovid-19'a karşı aşılama çalışmaları devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede bugüne kadar 3 milyon 607 bin 920 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 2 milyon 223 bin 906 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

İsrail yönetimi, vakalardaki artış nedeniyle 27 Aralık 2020'den başlayarak 7 Şubat'a kadar ülke genelinde karantina uygulamasına gitmişti.

19 Ocak'ta 10 bin 21 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkmış, bu, ülkede ilk vakanın tespit edildiği Şubat 2020'den bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçmişti.

AA