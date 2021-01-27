Koronavirüse yakalanan Filistinli tutukluların sayısı artıyor

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in güneyindeki Ramon Cezaevinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle büyük bir felaket yaşandığı belirtildi.

Cezaevindeki 38 Filistinlide daha Kovid-19 tespit edildiği aktarılan açıklamada, 40 mahkûmun sağlık durumunun ise ciddi olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu cezaevindeki tutukluların çoğunluğunun yaş ortalamasının yüksek ve ağır hapis cezalarına mahkum edilen kişiler olduğu vurgulandı.

Böylece daha önce 296 olarak açıklanan İsrail hapishanelerinde Kovid-19'a yakalanan Filistinli tutuklu sayısı 334'e yükseldi.

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Amir Ohana, 27 Aralık 2020'de, cezaevlerindeki Filistinli "güvenlik" tutuklularına "Kovid-19 aşısı yapılmaması" yönünde talimat vermiş, ancak Filistin yönetimi başta olmak üzere uluslararası toplumdan gelen tepkiler üzerine tutuklulara aşı yapılmaya başlanmıştı.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hala 380'i "idari tutuklu" olmak üzere 4 bin 400 Filistinli bulunuyor.

AA