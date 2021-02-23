İsrail'de aşıyı ve Kovid-19'u reddeden doktorun lisansı iptal edildi

İsrail'de Kovid-19'un varlığını reddeden ve virüse karşı halkın aşılanmasına karşı çıkan bir doktorun klinik açmak için verilen sağlık lisansının iptal edildiği bildirildi.