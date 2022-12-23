Lapid'den Netanyahu'nun kabinesine eleştiri: "İsrail'in en fanatik hükümeti"

İsrail'de 1 Kasım'da yapılan erken genel seçimlerin ardından hükümeti kurmakla görevlendirilen Likud Partisi lideri Netanyahu'nun "kabinesinin hazır olduğunu" açıklamasının ardından, yakında muhalefete geçmesi beklenen Lapid'den yeni hükümete ilişkin eleştiri geldi.

Lapid, düzenlediği basın toplantısında, İsrail toplumunun kaderi için derin bir kaygı içinde olduğunu belirterek, "Bunu kamuoyuna anlatmayı bir görev olarak biliyorum. (Netanyahu tarafından) Kurulan hükümet, tehlikeli, fanatik ve sorumsuz. Bu, kötü bitecek." dedi.

Yeni hükümetin, İsrail toplumunun ve kurumlarının temelini zayıflatacağını dile getiren Lapid, Netanyahu'nun kabinesinin "ordu, polis, Eğitim Bakanlığı, İsrail'in uluslararası duruşu, ekonomisi ve dünya Yahudileriyle ilişkilerine" zarar vereceğini söyledi.

Lapid, Netanyahu kabinesinde polis ve güvenlik güçlerinden sorumlu bakanlığa gelmesi beklenen aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir için "ciddi suçlardan 53 kere itham edilmiş, 8 kere mahkum edilmiş bir kişinin kanun uygulayıcısı olamayacağını" belirtti.

İsrail Başbakanı Lapid, Netanyahu'nun kabinesinin "ülke tarihindeki en fanatik hükümet olacağını" söyledi.

Netanyahu'dan yanıt: "Lapid, seçimleri kaybettin. Evine git"

Lapid'in konuşmasının ardından Netanyahu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bize siyasi ve ekonomik olarak yıkık bir ülke, İran'ın nükleer güce doğru koştuğu bir durum bırakan Lapid, yeni hükümet hakkında asılsız iddialarla bize vaaz veriyor. Lapid, seçimleri kaybettin. Evine git." ifadelerini kullandı.

İsrail'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Netanyahu, 21 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a kabinesinin hazır olduğunu bildirmişti.

İsrail'deki seçimlerde Netanyahu blokunun zaferi

İsrail'de 1 Kasım'daki seçimlerin ardından Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud Partisi 32, aşırı sağcı müttefikleri Dini Siyonizm, Yahudilik Gücü ve Noam'ın listesi 14, Ultra Ortodoks partiler; Şas 11 ve Birleşik Tevrat Yahudilik 7 milletvekiliyle 120 sandalyeli Mecliste 64 sandalye kazanarak çoğunluğu elde etmişti.

Netanyahu'nun yeni kabinesinde, Ultra Ortodoks Yahudi partilerden Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği ile aşırı sağcı, ırkçı ve şiddet yanlısı politikalarıyla bilinen Dini Siyonizm, Yahudi Gücü ve Noam Partileri yer alıyor.

Aşırı sağcı isimler kritik görevlerde

İsrail'de Filistinlilere karşı ırkçı, ayrımcı görüşleri ve işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerine desteğiyle tanınan aşırı sağcı isimlerin yeni hükümette yetkileri genişletilerek kritik görevlere getirilmesi İsrail'de yoğun biçimde eleştiriliyor.

Koalisyon görüşmelerinde Netanyahu ile Maliye Bakanlığı için anlaşan Dini Siyonizm Partisi lideri Bezalel Smotrich'in İsrail ordusuna bağlı Sivil İşleri İdaresi ve Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Biriminde (COGAT) söz sahibi olma talebi de karşılandı.

İsrail ordusuna bağlı bu iki birim, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ile Filistinlilerin inşa, çalışma ve seyahat izinlerinden sorumlu.

İsrail seçimlerinde tahrik edici eylemleri ve ırkçı söylemleri nedeniyle yakından izlenen Yahudi Gücü Partisi Lideri Itamar Ben-Gvir de güvenlik güçlerinden sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanlığı için anlaştı. Yeni yasal düzenlemelerle Ben-Gvir'in polis üzerindeki yetkileri de genişletiliyor.

İsrail basınındaki haberlere göre, Netanyahu'nun kabinesi için 2 Ocak'ta Mecliste güvenoyu oturumu yapılması bekleniyor.