Liberman’dan Gazze’ye gözdağı

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, ülkenin önde gelen gazetelerinden Maariv’in düzenlediği toplantıda Hamas’la ilgili açıklamalarda bulundu. Liberman, Hamas'la anlaşmanın mümkün olmadığını, ateşkesi kabul ettirmek için en ağır saldırıyı düzenlemeleri gerektiğini ifade etti.

İsrail'in, Hamas tarafının ateşkes şartlarını kabul edemeyeceğini ifade eden Liberman, "Çünkü bu şartlar, Gazze sınırına konulan tüm kısıtlamaların kaldırılmasını kapsıyor" sözlerini kullandı.

Bu şartlarda asla bir anlaşma olmayacağını vurgulayan Liberman, Gazze Şeridi'ne yönelik yeni bir saldırının olabileceğine işaret ederek, "Hamas'ın ancak ağır bir saldırının ardından ateşkesi kabul edeceğini" öne sürdü.

Hamas'ı tehdit eden açıklamalarını sürdüren Liberman, şunları söyledi:

"Hamas'a anlaşmayı kabul ettirmek için en ağır askeri saldırı gerçekleştirilmeli. Bu kapsamlı bir çatışma anlamına gelse dahi ağır bir darbe vurmalıyız."

İsrail, aralıklarla Gazze’ye saldırıyor. En son Temmuz ayında savaş uçakları ve tanklarla Gazze’ye saldıran İsrail, uluslararası hukuku hiçe saymasıyla biliniyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net