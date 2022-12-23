Mossad Başkanı Barnea: İran Rusya'ya gelişmiş silah vermeye hazırlanıyor

İsrail medyasındaki haberlere göre Barnea, başarılı Mossad çalışanlarına Yahudilerin kutsal Hanuka Bayramı kapsamında ödül verildiği bir törende konuştu.

Mossad Başkanı konuşmasında, İran'ın Ukrayna'daki savaşta Rusya'ya askeri desteğine değindi.

İran'ın "tehlikeli, tehditkar ve cüretkar" bir tutum geliştirdiğini tespit ettiklerini belirten Barnea, Tahran'ın "dünya genelinde terör saldırıları girişimlerini artırmaya çalıştığını" dile getirdi.

Barnea, "İran'ın Rusya'ya gelişmiş silah sağlamaya hazırlandığı konusundaki gizli tutmaya çalıştığı gelecekteki niyetleri için bugünden uyarı yapıyoruz." dedi.

İran'ın uranyum zenginleştirme programını geliştirmeye ve bölgedeki dost Müslüman ülkelere farklı biçimlerde saldırılara hazırlandığını söyleyen Barnea, "İran nükleer silahlara sahip olmayacak, gelecek yıllarda değil, asla. Bu benim ve Mossad'ın vaadi." diye konuştu.

Barnea ayrıca İran'daki protesto dalgasının da "Tahran rejimi için bir sınav teşkil ettiğini" savundu.

Mossad Başkanı, İsrail'in bölge ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmesinde kurum olarak önemli rol oynadıklarını aktardı.

İran'ın Ukrayna savaşında Rusya'ya balistik füze ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) sağladığı haberleri üzerine bu ay başlarında ABD'den iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin "tam kapasiteye ulaştığı" uyarısı gelmişti.

Tahran yönetimi, Rusya'ya SİHA gönderdiğini kabul etmiş ancak bunların Ukrayna savaşı başlamadan önce sağlandığını savunmuştu.

Rusya'nın BM Temsilcisi Vassily Nebenzia, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine "Rusya'nın askeri mekanizmasının kimsenin yardımına ihtiyacı olmadığını" dile getirerek, Tahran yönetiminin SİHA sağladığı iddialarının "defalarca boşa çıktığını" söylemişti.

İran Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta yaptığı açıklamada Rusya ile ilişkilerini geliştirmek için "kimseden izin almayacağı"nı bildirmişti.

İsrail'deki yönetim son bir yılda Ukrayna savaşının doğurduğu atmosferde Rusya ve Batı ile ilişkilerini yönetmekte zorlanıyor.

Ukrayna savaşının başlamasından itibaren Rusya'yı karşısına almamak için tarafsız kalmaya çabalayan, bir dönem arabuluculuğa da soyunan İsrail, son durumda hem Rusları hem Ukraynalıları karşısına aldı; stratejik müttefiki ABD ve Batı tarafından da eleştirilen bir konuma geldi.

İran'ın, Rusya'ya Ukrayna savaşında "kamikaze ya da intihar" diye isimlendirilen silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve balistik füze sağladığına ilişkin haberler, Tel Aviv yönetimini daha da zor durumda bıraktı.

Ukrayna'nın İsrail'den askeri yardım taleplerini yanıtsız bırakan Tel Aviv yönetimi, Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığını ve "operasyonel kısıtlamaları" gerekçe göstermişti.

İsrail'in Ukrayna'ya olası silah yardımı tartışmaları üzerine Moskova "bunun iki ülke ilişkilerini bitireceği" açıklamasıyla Tel Aviv'i tehdit etmişti.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Tel Aviv "Ukrayna'ya NATO üzerinden İran konusunda istihbarat sağlıyor" ve İsrail'in siyasi tutumu "Tahran'ın Moskova'ya askeri yardım sağlamasıyla" önemli bir değişime uğradı.