Mossad Gazze’de hüsrana uğradı

Filistin direniş hareketi Hamas, İsrail'in istihbarat örgütü Mossad'ın İsrail istihbarat örgütü Mossad'ın Gazze'nin Hanyunus bölgesine sızma planını açığa çıkardı. Hamas, Filistinli kılığına girerek Gazze'ye Hamas komutanlarına suikast için giren İsrail ajanlarının fotoğraflarını tek tek yayınladı ve halka duyurdu. Mossad mensuplarının bir kısmının kadın kılığına girmesi dikkat çekti.

Ajanların amacı Hamas liderlerine suikast

Bazıları kadın kılığına giren İsrail ajanları 11 Kasım'da Hamas liderlerine suikast için Gazze'ye sızmıştı.

Hamas, Gazze ve Filistin halkına çağrıda bulunarak bu kişilere dikkat etmesi gerektiğini söylüyor ve ekliyor:

"Söz veriyoruz en kısa zamanda bulacağız"

MOSSAD DİREKTÖRÜ DERT YANMIŞTI

İsrail Maliye Bakanlığının yaptığı bir programda konuşan Mossad Direktörü Josef Kohen, teknolojik gelişmelerin istihbarat servisleri için çok da avantajlı olmadığını ifade etmişti. Kohen konuşmasında illegal örgütlerin de teknolojiden faydalandıklarını ve zaman zaman siber saldırılara maruz kaldıklarını açıklamıştı. Mossad Direktörü deşifre olan planlar nedeniyle örgüt çalışanlarının tehlike altında olduklarını belirtmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2018, 17:39