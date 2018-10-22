Mossad teknolojiden yana dertli

İsrail Maliye Bakanlığının yaptığı bir programda konuşan Mossad Direktörü Josef Kohen, teknolojik gelişmelerin istihbarat servisleri için çok da avantajlı olmadığını ifade etti. Kohen konuşmasında illegal örgütlerin de teknolojiden faydalandıklarını ve zaman zaman siber saldırılara maruz kaldıklarını açıkladı. Mossad Direktörü deşifre olan planlar nedeniyle örgüt çalışanlarının tehlike altında olduklarını belirtti.

Ayrıca yüz tanıma sistemleri ve takip sistemlerinin tanınmayı arttırmasını da büyük bir risk faktörü olarak gördüklerini açıklayan Kohen, “Normal insanlar için teknoloji iyidir. Ancak farklı bir düzene ayak uydurmaya çalışan insanlar çok fazla istemiyorlar” dedi.

1961 Kudüs doğumlu olan Yossi Kohen Kudüs'ün Katamon mahallesinde yetişti. Babası İsrail devletinin kuruluşu öncesinde mücadele yürüten Irgun örgütünün üyelerindendi.

Mossad'a 1982 yılında katılan Kohen, katıldığı bazı operasyonlardan dolayı İsrail Savunma Ödülü'nü almıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2018, 16:10