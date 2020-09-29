Ehud Barak: Netanyahu bir diktatör

Tel Aviv'deki 103 adlı yerel bir radyoya konuk olan Ehud Barak, "Netanyahu bir diktatördür. İsrail'deki gösterilerin onu siyasi olarak bitireceğini anlıyor. " dedi.

"Göstericiler, Netanyahu'nun yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) bahane ederek, kendisine karşı yapılan protestoları engellemeye çalıştığını söylüyor." diye konuşan Barak, şöyle devam etti:

"Ülkede bir sivil çatışma var. Herkes, Netanyahu'nun halkı Kovid-19'a karşı korumakla değil, yolsuzlukla yargılandığı mahkemeyi iptal etmekle veya gösterileri sona erdirmekle ilgilendiğini düşünüyor. Çünkü Netanyahu, olayları olağanüstü hal kanunlarıyla kontrol altına almak istiyor."

Netanyahu'nun yeni bir seçim için şansının kalmadığını anladığını söyleyen Barak, "Son 1 buçuk sene içerisinde yapılan 3 seçimde de çoğunluğu kazanamayarak başarısız oldu. Netanyahu, Kovid-19 ve önümüzdeki altı ay içinde bitmesi mümkün olmayan ekonomik krizden sonra hiç şansı olmadığını biliyor." şeklinde konuştu.

Netanyahu'nun olağanüstü hal kanunlarıyla kontrolü sağlamaya çalışacağına dikkati çeken Barak, gösterilerden taviz verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Netanyahu karşıtı gösteriler

İsrail’de 4 ayı aşkın süredir, Kovid-19 salgınını kötü yönettiği ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Netanyahu’nun istifası için gösteriler düzenleniyordu.

İsrail kabinesi, karantinayı gerekçe göstererek protestoların sınırlandırılmasını istemiş ancak Meclis bunu reddetmişti.

Kaynak: AA