Netanyahu bloğundaki aşırı sağcı siyasilerin söylemleri uluslararası toplumu endişelendiriyor

ABD yönetimi ve AB, Netanyahu bloğundaki Dini Siyonizm Partisi lideri Bezalel Smotrich ve "Yahudi Gücü" lideri Itamar Ben Gvir'in işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin genişletilmesi, Filistinlilerin tahliyesi ve evlerinin yıkılması yönündeki görüşlerine muhalif olduğunu açıkça ilan etti.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, 4 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Batı Şeria'nın ilhakına karşı olduklarını belirterek, "(Yahudi) Yerleşimlerinin genişletilmesi, Batı Şeria'nın ilhak edilmesi, kutsal mekanların tarihi statükolarının bozulması, evlerin yok edilmesi, tahliye edilmesi, şiddete teşvik de dahil iki devletli çözümü baltalayacak bütün eylemlere karşı çıkacağız." ifadelerini kullandı.

İsrail basınında 7 Aralık'ta yer alan haberlerde de, AB'nin, İsrail Polisi ile AB Polis Teşkilatı (Europol) arasındaki istihbarat işbirliğine yönelik taslak anlaşmayı dondurduğu ve bu kararın sağ bloğun içinde bulunan ve yeni koalisyon hükümetinde söz sahibi olması beklenen aşırı sağcı partilerin yarattığı endişeler nedeniyle alındığı belirtildi.

AA muhabiri, Netanyahu bloğundaki Ben-Gvir ve Smotrich'in aşırılıkçı söylem ve eylemlerini derledi.

Netanyahu'yla koalisyon görüşmelerinde Ulusal Güvenlik Bakanlığı için anlaşan Ben-Gvir, 2 Aralık'ta Nablus'un El-Huvvara beldesinde bir İsrail askerinin silahsız Filistinli bir gence yakın mesafeden ateş açarak öldürmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Aferin, titiz çalışma, ben mutluyum. Hepimizi onurlandırdın ve sana verilen görevi yaptın." ifadelerini kullandı.

Ben Gvir’in övgü dolu ifadelerle söz ettiği, İsrail askerinin silahsız Filistinli bir genci sıfır mesafeden ateş açarak öldürdüğü olaya ilişkin uluslararası toplumdan tepkiler gelmişti.

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, İsrail askerinin Filistinli genci öldürdüğü olay karşısında "dehşete" düştüğünü kaydederek, "Bu tür olaylar tamamen ve derhal soruşturulmalı ve sorumlular hesap vermelidir." açıklamasında bulunmuştu.

Ben-Gvir, daha önce 5 Ocak'ta da Filistinli idari tutuklu Hişam Abu Hevaş'ın tedavi gördüğü Assaf Harofeh Hastanesine beraberindeki onlarca Yahudi yerleşimciyle baskın düzenleyerek, hastanede Filistinli basın çalışanlarına saldırmıştı.

Doğu Kudüs'te İsrail saldırılarına direnen Filistinlilere karşı gerçek mermi kullanılmasına izin verilmesi gerektiğini savunan Ben-Gvir, Aralık 2021’de Ofer Hapishanesini ziyaretinin ardından İsrail hapishanelerindeki gardiyanlara Filistinli tutukluları öldürme yetkisi verilmesinin desteklenmesi gerektiğini ifade etmişti.

Ben-Gvir, 14 Ekim'de de işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ne akşam saatlerinde bazı yerleşimcilerle baskın düzenlemiş, sosyal medyaya yansıyan ve eleştirilen görüntülerde, mahalle sakinlerinin baskına tepki göstermesi üzerine Ben-Gvir'in silahını çekerek tehditler savurduğu görülmüştü.

Beraberindeki 200'e yakın fanatik Yahudiyle Mescid-i Aksa'ya Haziran 2021'de baskın düzenleyen Ben-Gvir, 2018'de de başsavcıdan Haremi İbrahim Camisi'nde Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin de mensubu olduğu terör örgütü "Kach"ın "bir terör hareketi olarak kabul edilmesine" yönelik kararın iptal edilmesini talep etmişti.

Netanyahu bloğunda aşırılıkçı söylemleriyle dikkati çeken diğer bir isim Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich de koalisyon görüşmelerinde Netanyahu ile Maliye Bakanlığı için anlaştı.

Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin genişletilmesi, İsrail nezdinde de illegal kabul edilen gecekondu yerleşim yerlerine yasal statü verilmesi, Filistinli nüfusa yönelik ayrımcı tavrıyla tanınıyor.

Smotrich, İsrail'in "i24" televizyon kanalına Mart 2021'de verdiği röportajda, İslam'ı "terör ve şiddet" dini şeklinde niteleyerek, "Bir din var ne yazık ki şiddet ve terör dini. Bu din Mansur Abbas (Filistinli Müslüman Milletvekili) tarafından temsil edilen din. İki dine de (Yahudilik ve İslam) din denilse de benim bu dinle (İslam'la) işim yok." ifadelerini kullanmıştı.

Smotrich'in aynı röportajda Filistin halkına yönelik ırkçı söylemleri de çok tepki toplamıştı. Filistin halkı diye bir halk olmadığını savunan Smotrich, şu iddialarda bulunmuştu:

"Bütün bu topraklar, Yahudi halkının ülkesidir. Hiçbir siyasi varlığa hiçbir karışını teslim etmeyeceğiz. İsrail'in çoğunluğu bir Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkıyor. Filistin halkı diye bir şey yoktur. Bu, anti-Siyonist bir hareket olarak yaratılmış 70-80 yıllık bir icattır. Burada yaşayan Araplar, Suudi Arabistan ve bölge ülkelerinden geldi."

Smotrich, Filistin'in sembol isimlerinden "cesur kız" Ahed et-Temimi'nin vurulması gerektiğini söylemiş ve "Bence o kız (Temimi) en azından dizinden vurulmalıydı. Böylelikle hayat boyu ev hapsine mahkum olurdu." demişti.

İsrail'in Mayıs 2019'da abluka altındaki Gazze'ye düzenlediği saldırıda ölen 3'ü kadın 2'si bebek, 23 Filistinli sayısını "az bulan" Smotrich, saldırıda 700 Filistinlinin öldürülmesi gerektiğini dile getirmişti.

Smotrich, Haziran 2021'de Şeyh Cerrah Mahallesi'ne beraberindeki fanatik Yahudilerle baskın düzenlemiş ve tehcir tehdidiyle karşı karşıya olan bir Filistinlinin evine zorla girmeye çalışmıştı.

Smotrich, İsrail Meclisindeki Ortak Arap Listesi Bloku milletvekillerine hitaben bir konuşmasında da "Sizinle konuşmuyorum, anti siyonist, terör destekçisi, düşmanlar. Ben Gurion işi tamamlamadığı, 1948'de sizleri dışarı atmadığı için kaza sonucu buradasınız. " demişti.

Smotrich ayrıca, seçim öncesinde destekçilerine Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini iyileştirmek ve genişletmek için çalışma vaadinde bulunmuştu.