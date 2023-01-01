Netanyahu, BM'nin İsrail işgaliyle ilgili kararına "aşağılık karar" dedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda İsrail'in Filistin topraklarını işgalinin hukuki sonuçları hakkında Uluslararası Adalet Divanından (ICJ) "istişari görüş" talep edilmesi yönünde karar alınmasına tepki gösterdi.

Netanyahu'nun, kararla ilgili yaptığı açıklama, video kaydı olarak Başbakanlık Ofisi tarafından yayınlandı.

"Bugün alınan aşağılık karar, İsrail hükümetini bağlayıcı olmayacak." diyen Netanyahu, Yahudi halkının, Filistin topraklarını ve "ebedi başkent" Kudüs'ü işgal etmediğini ve BM'de alınan kararın bu tarihi gerçeği değiştirmeyeceğini belirtti.

Netanyahu, geçen günlerde bazı ülke liderleriyle görüşmelerde bulunduğunu ve bunun akabinde bu ülkelerin BM'den çıkan karar lehine oy kullanmayı reddettiğini savundu.

BM Genel Kurulu bugün ICJ'den İsrail'in Filistin topraklarını işgalinin hukuki sonuçları hakkında "istişari görüş vermesini" isteyen kararı kabul etmişti.

Genel Kurulda yapılan oylamada, 87 üye ülke lehte, İsrail ve ABD'nin de aralarında bulunduğu 26 ülke ise aleyhte oy kullanmış, 53 ülke de çekimser kalmıştı.

11 Kasım 2022'de de BM Genel Kurulu Özel Siyasi ve Dekolonizasyon Komitesinde, 1967'deki savaştan bu yana İsrail'in faaliyetleri sonucunda Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme hakkının reddedilmesinin yasal sonuçları hakkında Uluslararası Adalet Divanından görüş bildirmesini talep eden karar tasarısına ilişkin oylama yapılmıştı.

İsrail, 11 Kasım'da Filistin'in sunduğu tasarıya "evet" oyu vermesi nedeniyle Ukrayna'nın Tel Aviv Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.