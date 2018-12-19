Netanyahu'dan BM'ye Hizbullah çağrısı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Meclis'inde düzenlediği basın toplantısına, Lübnan-İsrail sınırında ortaya çıkarılan ve Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen tünellerle ilgili açıklamalarda bulundu. Lübnan sınırında bulunan ve Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen tünelleri görüşecek olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) "Hizbullah'ı kınama çağrısı" yaptı.

Netanyahu, Hizbullah'ın Lübnan halkının hayatını tehlikeye attığını savunan Netanyahu, Lübnan ordusunun kazılan tünellerden haberdar olmadığını ancak kendi topraklarını korumak için gerekli önlemleri almada başarısız olduğunu iddia etti.

Başbakan Netanyahu, Hizbullah'ın başta İsrail olmak üzere bölge için "büyüyen bir tehdit" olduğunu öne sürerken, İsrail-Lübnan sınırında bulunan tünellerin "terör saldırıları ve İsrail'in kuzeyini ele geçirme" amacı taşıdığı iddiasında bulundu.

İsrail-Lübnan sınırında şu ana kadar Hizbullah'a ait olduğunu iddia ettiği 4 tünel bulunduğunu kaydeden Netanyahu, "Bu tüneller, sadece bir saldırganlık eylemi değildir. Bu, bir savaş eylemidir.

Hizbullah İran'ın aracıdır ve her ikisi de (İran ve Hizbullah) İsrail'i yok etmeyi amaçlıyor." dedi.

BMGK'dan sınırda ortaya çıkarılan bu tüneller nedeniyle Hizbullah'ı kınamasını isteyen Netanyahu, "Doğrunun yanında yer alın." diye konuştu.

BMGK bugün İsrail-Lübnan sınırındaki tünelleri görüşecek

ABD ve İsrail'in çağrısıyla BMGK bugün İsrail-Lübnan sınırında bulunan ve Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen tünelleri görüşecek.

İsrail ordusu, 4 Aralık'ta Lübnan sınırında Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü tünelleri imha etmek için "Kuzey Kalkanı" adı altında bir operasyon başlatmıştı.

Şu ana kadar sınır ötesi 4 tünelin ortaya çıkarıldığını aktaran İsrail ordusu, Kuzey Kalkanı operasyonun Lübnan sınırındaki Hizbullah'a ait olduğu ileri sürülen tüm tüneller bulunup imha edilinceye kadar devam edeceğini açıklamıştı.

Lübnan'ın güneyinde konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) de İsrail ordusunun sınırda 4 tünel ortaya çıkardığı iddiasını doğrulamıştı.

Hizbullah ise İsrail ordusunun operasyonu ve tünel iddialarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Kaynak: AA