Netanyahu'dan Hamas'a tehdit

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu haftalık kabine toplantısı öncesi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gazze sınırında yaşanan protestolar nedeniyle çıkan olaylardan Hamas'ı sorumlu tutarak, "İsrail'in yanıtının çok sert" olacağı tehdidinde bulundu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze Şeridi sınırında yaşananlara ilişkin, "Anlaşılan Hamas verilmek istenen mesajı almamış o zaman İsrail'in yanıtı da ızdırap verici olur" diyerek Hamas'ı tehdit etti.

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada, Gazze sınırında 6 ayı aşkın süredir devam eden gösteriler sebebiyle İsrail'in tüm seçeneklerinin tükendiğini, dönüşü olmayan bir yola girildiğini ileri sürdü.

Sınırda yaşananlardan Hamas'ı sorumlu tutan Liberman, "Her taşı çevirdik ve dönüşü olmayan bir noktaya geldik. Hamas'a hayal edebilecek en sert darbeyi vurmamız gereken aşamaya ulaştık." dedi.

"BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ"

Filistinliler 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başladığı 30 Mart'tan bu yana 200'den fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırılarında şehit oldu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2018, 15:48