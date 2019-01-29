Netanyahu'dan tepki çeken TIPH kararı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, TIPH (El Halil’de Geçici Uluslararası Varlık) örgütü için “Bize karşı hareket eden uluslararası gücün varlığının bölgede devam etmesine izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Netanyahu ile 2014 yılında barış konuşması yapan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın sözcüsü Nabil Ebu Rudeyne, “İsrail hükümetinin kararı, uluslararası himayede imzalanan anlaşmaların uygulanmasından vazgeçtiğini ve bu anlaşmalara bağlı yükümlülüklerini askıya aldığı anlamına geliyor” dedi.

TIPH, 1994'te hem Müslümanlar hem de Yahudiler için kutsal bir şehir olan El-Halil mabedinde 29 Filistinli'yi katlettikten sonra kurulmuştu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

