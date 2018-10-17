Netanyahu Hamas’ı tehdit etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki GazzeŞeridi'nden yapıldığı iddia edilen roket saldırılarına son verilmemesi halinde "büyük bir güç" kullanacaklarını söyleyerek yine Hamas'a tehditler savurdu.

İsrail ordusunun Gazze bölüğünü ziyaret eden Başbakan Netanhayu, burada üst düzey askeri yetkililerle güvenlik değerlendirme toplantısı yaptı.

Toplantının ardından yaptığı açıklamada Netanyahu, Gazze sınırındaki son gelişmeleri ciddiyetle yakından takip ettiklerini söyledi.

Netanyahu, geçen hafta pazar günü kabine toplantısında yaptığı açıklamaları hatırlatarak, "Kabine toplantısında, 'Eğer bu saldırılar durmazsa, biz onları durdururuz' demiştim. Bugün de tekrar ediyorum, İsrail büyük bir güç kullanacaktır" dedi.

Kaynak: AA



