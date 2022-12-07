Netanyahu hükümet kuramıyor

Son olarak ultra Ortodoks Yahudileri temsil eden Birleşik Tevrat Yahudiliği (UTJ) ile anlaşmaya varan Netanyahu, 120 sandalyeli meclisteki sandalye sayısını 53'e yükseltti. Fakat kurulan son ittifak da eski başbakanın mecliste çoğunluğu sağlamasına yetmedi.

Seçimlerin ardından dini ve milliyetçi partilerin yüksek oylar alması nedeniyle uzmanlar hükümetin kısa sürede kurulacağını tahmin ediyordu. Fakat koalisyonda aşırı sağcıların yer alması, Filistin meselesinin çözümü konusunda hem ülke içi hem de uluslararası kamuoyunda endişe duyulmasına yol açtı.

Her ne kadar Netanyahu zafer konuşmasında tüm İsraillilere hizmet edeceğini söylemiş de olsa Filistinlilerle görüşmeleri canlandırmak için bir plan sunmaması dikkati çekti.

Anlaşma sağlanan UTJ ise koalisyon görüşmelerinin pazar günü sonlanacak yasal sürenin ötesine uzatılmasını önerdi.

İsrail anayasasına göre Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Netanyahu'ya müzakerelere devam etmesi için 14 gün ek süre tanıma hakkı bulunuyor.

Kaynak: Euronews