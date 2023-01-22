Netanyahu hükümetinde çatlak: Aşırı sağcı bakanlar haftalık kabine toplantısını boykot etti

İsrail siyasetinde ırkçı ve ayrımcı söylemleri, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine desteğiyle tanınan koalisyon ortaklarından Dini Siyonizm Partisi üyesi bakanlar, "Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Batı Şeria'daki bir gecekondu yerleşim yerini tahliye ettirmesine" tepki olarak bu haftaki kabine toplantısına katılmadı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Bezalel Smotrich liderliğindeki Dini Siyonizm Partisi üyesi bakanlar, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Yahudi yerleşimcilerce kurulan "Or Hayim" gecekondu yerleşim yerinin, Savunma Bakanı Gallant tarafından tahliye edilmesine tepki gösterdi.

Dini Siyonizm Partisi üyesi bakanlar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğinde toplanan bu haftaki kabine toplantısını boykot etti.

Dini Siyonizm Partisi, Smotrich'in Netanyahu ile yaptığı koalisyon görüşmelerinde, "Maliye Bakanlığı koltuğunun yanı sıra İsrail ordusuna bağlı Sivil İşleri İdaresi'nde söz sahibi olma ve ordunun bazı yetkilerinin Smotrich'e devredilmesi" talebinin karşılanmasına rağmen Gallant'ın bu konuları ertelediğini savunuyor.

Dini Siyonizm Partisi yetkililerinin aktardığına göre, mevcut kriz çözülmez veya herhangi bir ilerleme olmazsa partinin milletvekillerinin, İsrail Meclisindeki oylamalara katılmama ihtimali gündemde.

Smotrich, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesi, İsrail nezdinde de yasa dışı kabul edilen gecekondu yerleşim yerlerine yasal statü verilmesi, Filistinli nüfusa yönelik ayrımcı ve "şahin" tavırlarıyla tanınıyor.

Ben-Gvir'den Filistinlilerin "ruhsatsız" evlerini yıkın çağrısı

Öte yandan İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de kabine toplantısında, gecekondu yerleşim yerinin tahliye edilmesine karşı olduğunu ifade ederek, Batı Şeria'da "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle Araplara ait daha fazla evin yıkılması çağrısında bulundu.

Başbakan Netanyahu ise "Yasalar, Araplara da uygulanır." diyen Ben-Gvir'e cevap olarak, "Biz yasaları dengeli olarak uyguluyoruz. Bugün Filistinlilere ait, yasalara aykırı 3 evi yıktık." ifadesini kullandı.

Ben-Gvir, daha önce hazırladığı ve Filistinlilerin yasa dışı olarak inşa ettiğini ileri sürdüğü evlerin fotoğrafının olduğu dosyayı göstererek, bunların yıkılması ve Doğu Kudüs kırsalında bulunan Filistinli bedevilerin yaşadığı Han el-Ahmar bölgesinin tahliye edilmesi çağrısında bulundu.

Sullivan'ın İsrail ziyareti sonrası gecekondu yerleşim yeri tahliye edilmişti

İsrail ordusu, 20 Ocak Cuma günü, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Curiş köyünde Filistinlilerle çıkan olayların ardından, yerleşimciler tarafından saatler öncesinde kurulan bir gecekondu yerleşim yerini tahliye etmişti.

Söz konusu tahliye kararı, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın İsrail'i ziyaretinden bir gün sonra gerçekleşmişti.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Maliye Bakanı ve Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich ise 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Gallant, talimatlarıma rağmen ve koalisyonun anlaşmalarına tamamen aykırı olarak gecekondu yerleşimin boşaltılması emrini verdi." demişti.

İsrail'de "ülke tarihinin en sağcı" hükümeti görevde

Netanyahu'nun aşırı dindar Yahudi ve aşırı sağcı partilerle kurduğu yeni hükümet 29 Aralık 2022'de Meclisten güvenoyu alarak göreve başlamıştı.

Filistinlilere yönelik ayrımcı ve ırkçı politikalarıyla bilinen ortaklara sahip yeni koalisyon hükümeti, İsrail siyasi tarihinin "en aşırı sağcı" hükümeti olarak değerlendiriliyor.

Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı hükümet, Filistin geneli ile İsrail'deki toplumsal muhalefetin yanı sıra başta ABD olmak üzere İsrail’in Batılı müttefikleri tarafından da endişe ile karşılanıyor.