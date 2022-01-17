Netanyahu iyice köşeye sıkıştı

İsrail’in eski Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, yolsuzlukla yargılandığı davada suçu kabul edip, cezanın düşürülmesi için müzakere yaptığı bildirildi.

The Associated Press’in davayı takip eden kaynaklardan edindiği bilgiye göre, mahkeme ile bu tür bir uzlaşmaya varılması halinde Netenyahu’nun yıllarca İsrail siyaset sahnesinden uzaklaşması gündeme gelebilecek.

Bu durum Likud Partisi içinde yeniden liderlik yarışının başlamasına ve ülke siyaset sahnesinde kartların yeniden dağıtılmasına yol açacak.

Bu arada İsrail’de hukukçular, mahkeme ve Netanyahu arasında olası bir uzlaşmanın “hukuk devleti ilkesine aykırı olacağı” gerekçesiyle şiddetle karşı çıkıyor.

Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “kişisel çıkarı için halkın demokrasi kurumlarına yönelik güvenini tahrip eden birisinin anlaşma yapma hakkı olamaz.” diyerek tepkisini dile getirdi.

İsrail basını, olası bir anlaşmaya yönelik mahkemeye yeniden itiraz yapılacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Kaynak: Euronews