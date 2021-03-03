İsrail Başbakanı Netanyahu, savaş suçları soruşturmasından rahatsız

İsrail Başbakanı Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Fatou Bensouda'nın yıllardır işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında işlendiği iddia edilen savaş suçlarına yönelik resmi soruşturmanın başladığını bildirmesine tepki gösterdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, savaş suçları soruşturmasından rahatsız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı yazılı açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda'nın soruşturma kararının "antisemitik" ve "iki yüzlü" olduğunu iddia etti.

UCM'yi taraflı olmakla suçlayan Netanyahu, "Doğrular için savaşmaya devam edeceğiz ve bu kararı iptal ettireceğiz." ifadesini kullandı.

Başsavcı Bensouda, işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'nın yanı sıra abluka altındaki Gazze Şeridi'nde işlendiği öne sürülen savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

AA

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Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığı Filistin için harekete geçti

Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığı Filistin için harekete geçti
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