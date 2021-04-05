Netanyahu'ya görevi kötüye kullanma suçlaması

Netanyahu'nun yolsuzlukla suçlandığı davada üçüncü duruşmanın ilk oturumu gerçekleştirildi.

İsrail'de görevdeyken yargılanan ilk başbakan olarak tarihe geçen Başbakan Binyamin Netanyahu'nun davasının üçüncü duruşmasının ilk oturumu, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Kudüs Bölge Mahkemesinde görülmeye başlandı.

Başsavcı Liat Ben Ari, duruşmada Netanyahu'nun "kişisel çıkarlarını güçlendirmek için merkezi medya organlarıyla koordineli şekilde yasa dışı menfaatler sağlamak adına görevini kötüye kullandığını" belirtti.

Netanyahu, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

Hakkındaki üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle yargılanan Netanyahu, bugün Kudüs Bölge Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Yerel ve uluslararası basının yoğun ilgi gösterdiği duruşmada Netanyahu ve avukatları hazır bulunuyor.

İsrail'de en uzun süre başbakanlık görevini yürüten Netanyahu'nun yargılanma sürecinin uzun süreceği belirtiliyor.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle dava açılmasını talep etmişti.

Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de, ikinci duruşması da 8 Şubat 2021'de yine Kudüs Bölge Mahkemesinde görülmüştü.