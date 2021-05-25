Netanyahu’dan Mossad’a atama

Mossad Başkanı Yossi Cohen'in teşkilattaki 38 yıllık kariyerini noktalamasının ardından yerine Yardımcısı David Barnea gelecek. Barnea, 1 Haziran'da dünyanın en tehlikeli casusluk teşkilatının başkanlığını üstlenecek.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit ve Cohen ile yaptığı görüşmelerin ardından, Barnea'nın Mossad Başkanı olmasının önünde herhangi bir engel kalmadığını açıkladı.

Her daim dünya çapında faaliyetleriyle tanınan Mossad son dönemde İran'ı hedef alan suikast ve sabotaj operasyonlarına odaklanmış durumda.

Kaynak: Sputnik