Nüfusun yarısından fazlası aşılandı

İsrail'in 9.3 milyonluk nüfusunun yarısından fazlasına iki doz koronavirüs aşısı yapıldı.

Konuya dair bilgiyi bir sağlık yetkilisi aktarırken hızlı aşılama ülkenin koronavirüs yasaklarını kaldırmaya başlamasını sağladı.

Pfizer tarafından geliştirilen aşılar İsrail'de Aralık ayında dağıtıma girdi ve 16 yaşın üzerindeki herkese aşı yapılması planlandı.

Aşı olan kişilerin ikinci dozdan bir hafta sonra koronavirüse karşı tam koruma kazandıkları düşünülüyor.

Tel Aviv yönetimi, çoğu işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinlileri aşılamadığı için eleştirilere maruz kalmıştı.

İnsan hakları grupları, uluslararası hukuka göre işgalci bir güç olan İsrail'in Filistinlilere aşı sağlama zorunluluğu olduğunu belirtmişti.