O kritik soru soruldu: Neden İsrail ordusunda askerlik yapmaya karşısınız?

İsrail'de siyah kıyafetleri ve saçlarının yan tarafını uzatmalarıyla dikkati çeken Haredi Yahudileri, erkekler için 3 yıl kadınlar için ise 2 buçuk yıl olan zorunlu askerlik hizmetine karşı düzenledikleri protestolarla sık sık ülkenin gündemine geliyor.

İsrail'in Filistinlilere yönelik politikalarına karşı oldukları için değil de tamamen dini gerekçelerle büyük çoğunluğu askere gitmeyi reddeden Haredi Yahudileri, 9 milyon civarı olan İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 12'sini teşkil ediyor ve "Ultra Ortodoks" ismiyle de anılıyor.

Ülkedeki Haredi Yahudilerinin büyük çoğunluğu Batı Kudüs'teki Meaşerim Mahallesi'nde ve başkent Tel Aviv yakınlarındaki Bney Brak kentinde yaşıyor.

İsrail Meclisinde Haredileri temsil eden Birleşik Tevrat ve Şas partileri mevcut koalisyonda yer alıyor.

Ülkede son iki yıl içerisinde 4 kez seçime gidilmesine rağmen bir türlü çözülemeyen hükümet krizi de bazı koalisyon üyelerinin Haredileri zorla askere almak için yeni bir kanun çıkarmakta ısrar etmesi nedeniyle çıkmıştı.

Fazla sayıda çocuk sahibi oldukları için nüfusları hızla artan Haredilerden bazıları, askerlik karşıtı gösterilerde çöp tenekelerini yakarak polisle çatışmıştı.

"Askere gitmekten ise ölmeyi tercih ederiz"

Bu dindar Yahudi toplumunun üyelerine, "Neden İsrail ordusunda askerlik yapmaya karşısınız?" sorusunu yönelttik.

Aldığımız cevaplar şöyle:

Asker kaçağı olduğu için ismini açıklamak ve yüzünün tamamını kameraya göstermek istemeyen Yahudi:

"İsrail ordusu dindar bir kişinin yaşayabileceği bir yer değil. İsrail ordusu dine karşı. İsrail ordusunda Tanrı'ya karşı olan bir hayat var. Kutsal Tevrat'ta kurallar var. İsrail ordusu bu kurallara karşı. İsrail ordusunda olup da dindar olmanız mümkün değil.

Eğer askere gitmezsem tutuklanırım ve durumun çok kötü olduğu askeri hapishanede 3 ay ila 6 ay arasında hapis yatarım. Okumak istersem burs bulmam yasaklanır, hükümetten diğer herhangi bir yardımı almam da yasaklanır.

Asker kaçağı olduğum için şu an polis tarafından aranıyorum. Bu kötü olan orduda askere gitmektense tutuklanmaya hazırım. Bu orduya katılmamız yasak çünkü bu ordu dine ve Tanrı'ya karşı.

Tevrat'a göre kadın ve erkekler arasında iletişim olmamalı. İsrail ordusunda ise kadınlar ve erkekler karışık halde bulunuyor. Bunun dışında aynı mevzuda (ordudaki kadın erkek ilişkileri) hiç konuşmamayı tercih ettiğim birçok problem var.

Orduda insanlara küfrü aşılıyorlar. Bu küfür Tanrı'ya şirk koşmak demek. Orduda insanları küfre doğru cesaretlendiriyorlar. En kötü şey bu. Yahudilikte ensest (aile içi yasak ilişki) ilişkiye girmek ve insan öldürmek gibi aşılmaması gereken kırmızı çizgiler var. Bunlar yasak. Hayamıza sahip çıkmamız lazım. Kafama silah dayayıp orduya katılıyor musun? diye sorsalar, 'Askere gitmiyorum, kafama sıkın' derim. Bizim bir sloganımız var: Askere gitmekten ise ölmeyi tercih ederiz."