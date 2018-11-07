S-300 gerilimi iki liderin görüşmesini iptal ettirdi

Yaşanan gerilim, iki ülke arasında karşılıklı açıklamalara yer bırakırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu görüşmesinin iptaline kadar uzandı.

Rusya-İsrail Hükümetler Arası Komisyonu Eşbaşkanı Zeev Elkin, Suriye’deki S-300 hava savunma sistemlerinin İsrail hedeflerine ateş açmaları durumunda bu sistemlere saldırmaya hazır olduklarını belirtti.

Suriye'ye S-300 sistemlerinin yerleştirilmesini ‘büyük hata' olarak nitelendiren Elkin, "Suriyeli askerler, eline geçen teçhizatı her zaman doğru kullanamıyor. Yanlış kullanılırsa yolcu uçakları vurulabilir. Bölgedeki havayolu taşımacılığı tehlikede olabilir. S-300'ün menzili büyük, İsrail'in tüm topraklarını kapsıyor. Yani Suriyeliler isterse İsrail hava sahasındaki savaş uçağı veya hatta yolcu uçağını vurabilir. Rusya, Şam rejimine benzer silahlar vermekle kullanılmasının sorumluluğunu da üstlenmiş sayılıyor. Genel olarak topraklarımıza veya uçaklarımıza yapılan saldırılara uluslararası çıkışlarla değil öncelikle pratik uygulamalarla yanıt veriyoruz. Böyle bir durum yaşanırsa yanıtımızın böyle olacağına kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

Elkin, "İsrail toprakları veya İsrail uçaklarına ateş açan S-300'lere saldırırız. Umarım orada istenmeyen gelişmeler yaşanırken S-300 rampalarının yanında Rus askerleri olmaz" diye belirtti.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Savunma Komitesi Başkanı Vladimir Şamanov bu açıklama üzerine, "Suriye'ye sevk ettiğimiz S-300 füze rampaları esaslı şekilde korunuyor. Şam yönetimi ise Suriye'ye saldırı gerçekleştirecek herhangi ülkeye karşılık verme hakkına sahiptir." dedi.

İtilaf devletleri ile Almanya arasında 11 Kasım 1918'de imzalanan ateşkes anlaşmasıyla, 1. Dünya Savaşı'nı resmi olarak bitiren "Ateşkes Günü"nün 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Fransa'nın başkenti Paris'teki anma törenlerine katılması beklenen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin'in yapacağı görüşmenin iptal olduğu bildirildi.

11 Kasım'da yapılması planlanan ancak iptal edilen Netanyhu-Putin görüşmesi, iki lider arasıdında Rus askeri uçağının Suriye'de düşürülmesinden sonra yapılacak ilk görüşme olacaktı.

Başbakan Netanyahu, geçen ay yaptığı açıklamada Putin ile "yakın bir zamanda" görüşeceğini duyurmuştu. İsrail'in eylül ayında Rus askeri uçağının düşürülmesinin sonra da Suriye'ye yönelik hava saldırılarını devam ettiği bilgisini kamuoyuyla paylaşması nedeniyle Moskova yönetiminin Tel Aviv'e kızgın olduğu aktarılırken, görüşmenin iki liderin ortaklaşa aldığı kararla mı yoksa tek taraflı olarak mı iptal edildiğine ilişkin detaya yer verilmedi.

Rusya'ya ait İl-20 askeri uçağı, 17 Eylül'de, Suriye'deki Beşar Esad rejimine ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürülmesinin ardından Tel Aviv ile Moskova arasındaki ilişkiler gerilmişti.

Rus yetkililer, Lazkiye kentinde rejime ait bir depoya hava saldırısı düzenleyen İsrail'e ait F-16 savaş uçaklarının 15 Rus askerinin içinde bulunduğu İl-20'yi kalkan olarak kullandığı için bu uçağın füzelere hedef olduğunu öne sürmüştü.

İsrail yönetimi ise Rus uçağının Beşaar Esad rejimine ait hava savunma sistemi tarafından vurulduğunu ve olaydan Suriye rejiminin sorumlu olduğunu ileri sürerek Rusya'nın suçlamalarını reddetmişti.

Rusya bu olayın ardından Esed rejimine, S-300 hava savunma sistemleri vermişti.

Kaynak: HaberTürk

Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2018, 10:26