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Sahne çöktü: 20'si ağır 50 yaralı

İsrial'de Lag BaOmer Bayramı kutlamaları sırasında sahne çöktü. 20'si ağır 50 kişinin yaralandığı belirtiliyor.

İsrail 30.04.2021, 03:10
Sahne çöktü: 20'si ağır 50 yaralı

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan yazılı açıklamada, gece yarısından sonra ülkenin kuzeyindeki Safed kenti yakınlarındaki Meron Dağı'nda bir kutlamada sahnenin çöktüğü belirtildi.

Bunun üzerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibinin bölgeye yönlendirildiği ifade edilen açıklamada, 20'si ağır 50 yaralının tedavi edildiği kaydedildi.

Bölgeye ayrıca durumu ağır hastaların tahliyesi için ambulans helikopterlerin de yönlendirildiği aktarıldı.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, olaydan önce binlerce kişinin Yahudilere ait Lag BaOmer Bayramı'nı kutlamak için Meron Dağı'nda toplandığı görülüyor.

Kaynak: AA
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#İsrail #Lag BaOmer Bayramı
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