Sarı yelekliler İsrail’de ıslık çalıyor

İsrail’in Tel Aviv şehrinin işlek caddelerinden birini trafiğe kapatan yaklaşık 300 kişilik protestocu grup, polis eşliğinde bir süre yürürken, çaldıkları ıslık ve düdüklerle hayat pahalılığına tepki gösterdi.

Bir müddet sonra protestocuların önünü keserek yürüyüşü sonlandırmalarını isteyen polis ile grup arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Polisten yapılan yazılı açıklamada, "Polise saldırdığı ve yolu trafiğe kapattıkları" gerekçesiyle 10 protestocunun gözaltına alındığı kaydedildi.

İsrail, dünyada hayat pahalılığının en yüksek olduğu ülkelerin arasında gösteriliyor.

Bu yıl yapılan bir araştırmaya göre, Tel Aviv, birçok Avrupa başkentini geride bırakarak dünyanın en pahalı şehirleri arasında 9. sırada yer aldı.

Fransa, Hollanda, Belçika ve Irak’ın ardından sarı yelekliler akımı İsrail’i de etkisi altına alıyor. Yolsuzluk iddialarıyla başı dertte olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, şimdi de zamlar nedeniyle sarı yeleklilerin protestolarıyla karşı karşıya.

Kaynak: www.dunyabulteni.net