"Satranç kadınlara göre değil" dedi, görevinden alındı

Ilya Smirin salı günü Kadınlar Satranç Grand Prix'sini yorumlarken daha önce satrancın "belki de kadınlara göre olmadığını" söylediğini ve kadın bir satranç oyuncusunu "erkek gibi oynadığını" belirterek övdüğünü kabul etti.

Smirin'in yorumlarının rahatsız edici ve utanç verici olduğunu belirten Uluslararası Satranç Federasyonu'ndan özür açıklaması geldi.

Daha önce dünyanın en iyi 20 satranç oyuncusu arasında sayılan Smirin, televizyonda Çinli satranç oyuncusu Zhu Jiner'in oynadığı maçı yorumladı. Diğer yorumcularla birlikte Zhu Jiner'in bir "büyük usta" olup olmayacağını tartışan Smirin, "O zaten kadınlarda 'büyük usta'. Neden erkeklerde de 'büyük usta' olmak istesin?" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine diğer yorumculardan Fiona Steil-Antoni, Smirin'in söylemlerini hatırlatarak "'Satranç belki de kadınlar için değildir' mi diyorsunuz?" diye sorunca Smirin, "Ben bunu açıkça söylemedim, özel bir konuşmada söyledim." şeklinde konuştu.

Smirin ayrıca, büyük usta olarak kabul edilen Aleksandra Goryaçkin'in "erkek gibi oynadığını" söylediğini de kabul ederek, "Bu doğru, Rusya süper finalinde oynadı. Küçük eksikleri vardı ama çok güçlü bir turnuvaydı. Puanı 2 bin 600'ün üzerindeydi." dedi.

Steil-Antoni, "Bunun erkek gibi oynamakla ne ilgisi var, sadece erkekler mi iyi oynayabilir?" şeklindeki sorusuna da yanıt veren Smirin, "Hayır ama o kendi tarzıyla oynuyor, konumsal tarzıyla. Peki her zaman merak etmişimdir, kadınlar erkekler arasında oynayabiliyor da erkekler neden kadınlar turnuvasında oynayamıyor? İlginç bir soru." şeklinde konuştu.

Smirin'in yorumları kadın satranç oyuncular tarafından tepkiyle karşılandı. Eski kadınlar dünya şampiyonu Susan Polgar, Smirin'in kamuoyundan özür dilemesi ve "son derece aşağılayıcı" yorumlar nedeniyle görevden alınması çağrısında bulundu.

Uluslararası Satranç Federasyonu ise "Yorumlar nedeniyle rahatsız olan herkesten kayıtsız şartsız özür dileriz. Ek olarak Büyük Usta Smirin'in hemen geçerli olmak üzere Uluslararası Satranç Federasyonu yorumcusu görevinden alındığını bildiririz." açıklamasını yaptı.

Kaynak: Euronews