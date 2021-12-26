Silah sesinin geldiği yönü tespit edebilen drone geliştirildi

İsrail'de silah seslerini tespit edebilen ve bölgenin görüntülerini kaydedebilen drone geliştirildi.

İsrail merkezli insansız hava aracı şirketi Airobotics, drone'un ABD'li ShotSpotter'la yapılan işbirliğiyle hazırlandığını 16 Aralık'ta duyurdu. Drone'lara, ShotSpotter'ın geliştirdiği akustik sensörler yerleştirildi.

Akustik sensörler, silah seslerini algılamaya ve polisi uyarmaya yarıyor. Bu sistem ABD, Güney Afrika ve Karayipler'de halihazırda 120 kentte kullanılıyor.

Ancak 21 Aralık'ta yayımlanan bir rapora göre sensörler ABD'nin Denver kentinde pek işe yaramıyor. Veriler, ShotSpotter uyarılarının bu yıl, 2020'ye göre yaklaşık yüzde 25 arttığını gösteriyor. Ancak yakalanan kişi sayısı sadece yüzde 2 arttı. Ayrıca Denver yalnız değil. Sistemin kullanıldığı şehirlerden bazıları da şikayetçi.

Şimdiyse yeni geliştirilen drone'lar, silah seslerini tespit ettikten sonra bölgeye uçarak kolluk kuvvetlerine görüş imkanı sağlayacak.

Bilim ve teknoloji haberleri sitesi Futurism, İsrail polisinin yakında bu uygulamaya geçebileceğini yazdı. Haberde teknolojinin hayat kurtarabileceğine dikkat çekilirken kötüye kullanılabileceği de vurgulandı.

Airobotics CEO'su Meir Kliner, şöyle konuştu:

Airobotics silah sesi tespitinde başı çeken ShotSpotter'la entegrasyonun, İsrail'deki silahlı saldırı suçlarıyla başa çıkmak için daha iyi bir teknolojik çözüm çağlayacağına inanıyor.

ShotSpotter CEO'su Ralph A. Clark da "İsrail kolluk kuvvetlerinin silah seslerine daha hızlı ve kesin şekilde müdahale etmesini sağlamak için Airobotics'le ortak olmaktan heyecan duyuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Independent Türkçe