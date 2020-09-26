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'Suç başbakanı'na karşı protestolar yükseliyor

İsrail’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilan edilen karantinaya rağmen Başbakan Binyamin Netanyahu karıştı gösteriler devam ediyor.

'Suç başbakanı'na karşı protestolar yükseliyor

Ülkenin farklı bölgelerinden konvoylar halinde gelen binlerce gösterici Batı Kudüs’teki Başbakanlık rezidansı önünde toplandı. 

Hakkındaki yolsuzluk davası ve Kovid-19 sürecini yönetemediği gerekçesiyle başbakanı istifaya davet eden göstericiler, sık sık “Bibi (Netanyahu) evine dön" sloganları attı.

Bazı göstericiler “Suç başbakanı” yazılı tişörtler giyerken, “Demokraside hasta olmak diktatörlükte sağlıklı olmaktan iyidir” yazılı pankart dikkati çekti.

Gösterinin yapılacağı meydana çıkan yolları trafiğe kapatan polis, göstericilerin sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda sık sık anons yaptı.

Bazı göstericilerin sosyal mesafe kurallarına uymak için yanlarında şerit getirdiği göze çarptı.

İsrail’de 4 ayı aşkın süredir, Kovid-19 salgınını kötü yönettiği ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Netanyahu’nun istifası için gösteriler düzenleniyordu.

İsrail kabinesi, karantinayı gerekçe göstererek protestoların sınırlandırılmasını istemiş ancak Meclis bunu reddetmişti.

Kaynak: AA

İsrail’de Kovid-19 karantinasına rağmen Netanyahu karşıtı gösteriye binlerce kişi katıldı

İsrail’de Kovid-19 karantinasına rağmen Netanyahu karşıtı gösteriye binlerce kişi katıldı
Batı Kudüs'te Netanyahu karşıtı gösteri

Batı Kudüs'te Netanyahu karşıtı gösteri
Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor

Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor
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