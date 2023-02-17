Taziyeye bile tahammül edemediler: İsrail parlamentosunda Türkiye düşmanlığı

İsrail rejiminin parlementosunda konuşma yapan Arap milletvekili İman Khatib Yasin, Türkiye ve Suriye'de yaşanan yıkıcı deprem ile alakalı taziye mesajı vermek istedi. Ancak, parlamentodaki işgalci vekiller, Yasin'in sözünü keserek, taziye mesajını iletmesine engel olmak istediler.

İsrail rejimi, göstermelik olsa da bir ekip Türkiye'ye göndermiş ancak, ekibin içindeki bazı yüzleri gizlemişti. Ülkemizdeki afeti fırsat bilen İsrail ekibi umduğunu bulamadan İsrail'e dönmek zorunda kaldı.

İnsanlıktan uzak işgalci İsrail milletvekilleri, Türkiye ve Suriye'de yaşanan yıkıcı deprem ile alakalı taziye mesajına dahi tahammül edemiyorlar. İşte o insanlıktan uzak anlar, saniye saniye videoya yansıdı.

Kaynak: Milli Gazete