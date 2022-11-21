Yair Lapid'den yeni hükümet yorumu

İsrail Başbakanı Yair Lapid, 1 Kasım seçimlerinden zaferle ayrılan Binyamin Netanyahu’nun aşırı sağcı partilerle kurması beklenen koalisyon hükümeti için, “Aşırıcıların bulunduğu bir hükümet olmayacak, bizzat aşırıcıların yöneteceği bir hükümet olacak.” ifadesini kullandı.

Seçimlerin ardından kurulacak yeni hükümetle birlikte görevi devretmesi beklenen Lapid, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu’nun ittifak kurduğu dini ve aşırı sağcı partilerin yeni yönetimde yer almaları durumunda uygulayacakları politikalar konusunda uyarılarda bulundu.

Lapid, “Yeni hükümet henüz kurulmadı, ancak şimdiden kararları var: Yeşiva (Yahudi dini okulları) öğrencileri İsrail ordusundaki askerlerden daha fazla para alacak. (Dini Siyonizm Partisi lideri Bezalel) Smotrich, Şabat günü futbolu yasaklamak istiyor. Kamusal alanda kadın ve erkekleri birbirinden ayıracak bir yasa çıkarılacak.” değerlendirmesini yaptı.

Likud Partisi lideri Netanyahu'nun hükümeti kurmasının ardından muhalefet liderliğini alacak olan Lapid, “İsrail bir Yahudi devletidir, Halaka (Yahudi şeriatı) devleti değil.” ifadelerini kullandı.

Lapid, şöyle devam etti:

“Kadınlara nerede durmalarına izin verildiği ve nerede durmalarına izin verilmediği söylenmeyecek. Bu ülkeyi orduda görev yapan ve yapmayan, (dini gerekçelerle) çalışan ve çalışmayanlar olarak ayıramayacaklar.

Likud seçmenlerine sormak istiyorum: İstediğiniz bu muydu? Likud'a bunun için mi oy verdiniz? Askerlerden para alıp Yeşiva öğrencilerine vermeleri için mi? Bu hükümette azınlık olacaksınız. Ordu hizmetlilerinden bir azınlık, orta sınıftan bir azınlık, herkesi güzel bir şekilde karşılayan ılımlı bir Yahudi geleneğine inananlardan bir azınlık.”

- “Aşırıcıların yöneteceği bir hükümet olacak”

Likud’un öncülük ettiği sağ ittifakta yer alan ve aşırıcı-ırkçı politikalarıyla tanınan Dini Siyonizm ve Yahudi Gücü partileri konusunda eleştiriler yönelten Lapid, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Yeni hükümet aşırıcıların bulunduğu bir hükümet olmayacak; bizzat aşırıcıların yöneteceği bir hükümet olacak. Tam kontrol. Bizi, Amerikalılarla çelişen, kendimizle çelişen bir üçüncü dünya ülkesi olmaya götürecekler. Polisin ve Şin-Bet’in (İsrail İç İstihbarat Servisi) hedefindeki (Yahudi Gücü partisi lideri Itamar) Ben-Gvir, şimdi hem polisin hem de Şin-Bet’in yetkilisi olacak.”

-İsrail seçimleri aşırı sağcı bir hükümete işaret ediyor

Son yıllarda erken seçim ve koalisyon krizi sarmalına girilen İsrail'de 1 Kasım'da yapılan erken genel seçimlerde eski Başbakan ve muhalefet lideri Binyamin Netanyahu'nun başını çektiği sağ blok 120 sandalyeli Meclis'e 64 milletvekili göndererek açık bir zafer kazanmıştı.

Netanyahu’nun öncülüğündeki sağ blok, dini partilerden “Şas” ve “Birleşik Tevrat Yahudiliği” ile aşırı sağcı Dini Siyonizm ve Yahudi Gücü partilerinden oluşuyor.

73 yaşındaki Başbakan adayı Netanyahu, koalisyon kurmak için bu partilerle müzakereler yürütüyor.