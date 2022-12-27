Yeni İsrail yasaları ırk ayrımcılığını pekiştiriyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile aşırı sağcı müttefikleri arasındaki müzakerelerde ilerleme kaydedilmesiyle, İsrail'in ırkçı yasaları teşvik etmede benzeri görülmemiş bir şekilde ileriye gitmesine izin veren çok sayıda talep karşılandı. Bu yasalar arasında, bir doktorun herhangi bir hastayı tedavi etme konusunda mesleki yemininden vazgeçmesine izin veren bir yasa da var. Söz konusu yasaya göre bir doktor dini ilkelerine aykırı olarak görmesi halinde bir hastayı tedavi etmeyi reddedebilir. Bu temelde birçok kişi, herhangi bir İsrailli doktorun Arap bir hastayı tedavi etmeyi reddetmesinin mümkün olacağından endişe ediyor.



Muhalefet milletvekilleri bu yasaları “İsrail'in değerlerinden vazgeçmesi açısından yaşadığı en tehlikeli şey” olarak değerlendirdi. Geçiş hükümetinin başbakanı Yair Lapid, bu gelişmeleri "İsrail'i karanlık bir devlete dönüştüren en büyük ahlaki bozulma" olarak nitelendirdi.



İsrail’de Cumartesi gecesi binden fazla vatandaş ırkçı yasaları protesto etmek için Hayfa sokaklarına çıktı. Göstericilerden bazıları öncelikle bu yasanın kapsadığı eşcinseller konusunda tepki gösterdiler. Yeni yasalara göre bir doktor Yahudi şeriatını ihlal ettiklerini öne sürerek eşcinselleri tedavi etmeyi reddedebilecek. İsrail ordusu ve istihbaratındaki bazı eski generaller ve yetkililer de ırk ayrımcılığını derinleştirdiği ve ulusal aidiyet temelinde zarar verdiği için yasaya karşı çıkan Arap göstericilere destek verdi.



Yeni yasada ayrıca düğün salonlarında katılımcılar için kadın-erkek ayrı bölümlerin yapılmasına izin veren bir madde daha var. Ayrıca salon sahipleri, eşcinsellerin partilere girmesini engelleme iznine de sahip olacak.Irkçı yasalar Yahudilere Negev ve Celile'de Yahudileştirme politikası doğrultusunda ucuz fiyatlarla arazi satın alma ayrıcalıkları tanıyor. Öte yandan, Arapları taciz etmek için büyük ordu kuvvetlerinin bu bölgelere girmesine imkân sağlıyor. Arapların burada yaşamasını engellemek için küçük Yahudi kasabalarında “kabul komiteleri” yasası genişletilecek ve Arap toplumu üzerindeki baskıyı artırmak için Itamar Ben Gvir liderliğindeki Ulusal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı olacak.



Ayrıca, Yahudi kasabalarında eğitimi desteklemek için vergi indirimleri uygulanacak. Bu alanlar, Celile ve Negev'deki Arap kasabalarını içermeyecek. Netanyahu'nun müttefiki Itamar Ben Gvir, ırkçı yasaları şu sözlerle savundu: “İnsanın malı üzerindeki hakları nerede? Özgürlüğe izin veren bir yasanın olması çok iyi. İnsanlar karar verme özgürlüğüne sahip olmalıdır. Sol, demokrasiden bahsediyor ama diktatörlükteki gibi davranıyor. Bana göre ifade özgürlüğü herkes için temel bir haktır. Kimse inancına aykırı bir şeyi yapmaya zorlanmamalı." Öte yandan sol görüşlü İşçi Partisi'nden Knesset üyesi Gilad Karif, “Özel işletmelerde bile ayrımcılık yapılmamasını sağlayan temel kurallar var. Tüm insanlara saygı duyan bir toplumda mı yoksa demokrasi ve özgürlük terimini kullanıp sahte bir kılıfla insanlar arasında ayrım yapan bir toplumda mı yaşamak istediğimize karar vermeliyiz. Irkçı yasalar, Araplar ve Haredi gibi azınlıklara karşı ayrımcılık yapmak için kullanılacaktır.” Değerlendirmesinde bulundu.



İsrail Yayın Kurumu Kan tarafından Pazar günü yayınlanan bir anket, İsrail vatandaşlarının yüzde 48'inin, Binyamin Netanyahu başkanlığındaki yeni hükümetin dört yıllık görev süresinin sonunda ülkedeki durumun daha da kötüleşeceğine inandığını gösterdi. Şarku’l Avsat’ın edindiği bilgiye göre ankete katılanların yalnızca yüzde 29'u İsrail'deki durumun düzeleceğine inandığını belirtti. Katılımcıların yüzde 60'ı Aryeh Deri'nin bakanlık yapmasına izin veren yasaya karşı çıkıyor. %38 Polis teşkilatını yönetecek Itamar Ben Gvir'in yetkilerinin genişletilmesini redderken, %36’lık bir kesim bunu destekliyor. Ayrıca, ankete katılanların yaklaşık yarısının koalisyonun yapısından memnun olmadığı görülürken, yüzde 37'sinin isememnun olduğu görüldü.