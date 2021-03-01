İsrail güçleri 19 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin, işgal altında bulunan Şeria'nun batısı ile Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 19 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin gece saatlerinde Şeria'nın batısı ile Doğu Kudüs'ün bazı bölgelerine baskın düzenlediği belirtildi.

Söz konusu baskınlarda bir baba ile oğulun da aralarında bulunduğu 19 Filistinlinin çeşitli iddialarla gözaltına alındığı ifade edildi.

İşgal altındaki Şeria'nın batısı ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Şeria'nın batısı ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

AA