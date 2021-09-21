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Aile
İstanbul'u selamladılar
GENEL
21.09.2021, 12:29
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Türkiye ve Azerbaycan uçaklarının İstanbul Boğazı'ndaki selamlama uçuşuna ilişkin fotoğraflar, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.
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#corona virüsü
#koronavirüs
#sel
#Sınır
#Etiyopya
#yangın
#iran abd
#THY Mali
#kalat
#kovid-19 aşılama
#Türk askeri heyeti
#Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
#varil bombası
#Hakkaride terör saldırısı
#Dünya Ticaret Merkezi
#ahır
#EMAN
#Büyük Taarruz
#sudan
#Turnusol kağıdı