banner39

İstanbul'u selamladılar

GENEL 21.09.2021, 12:29
İstanbul'u selamladılar
1/8

Türkiye ve Azerbaycan uçaklarının İstanbul Boğazı'ndaki selamlama uçuşuna ilişkin fotoğraflar, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.